台股盤中－美股報復性反彈激勵台股 一度大漲逾200點衝上9700點

美股昨 (30) 日大漲逾 400 點，激勵亞洲股市反彈，台股今 (31) 日以 9588.86 點開盤後，在權值股帶動下，盤中一度大漲逾 200 點，重新站回 5 日線，加權指數衝上 9700 點。

美股昨日報復性反彈，推升台股今天重拾漲勢，大盤加權指數開盤上漲 62.75 點，在大型權值股與金融類股引領下，早盤指數大漲逾 150 點，包括大立光、台積電、鴻海、台塑集團與金融類股今天早盤同步走揚。

其中，金融股指數開盤大漲逾百點，蘋概股中大立光、台積電也有 2% 以上的漲幅，推升大盤指數早盤大漲超過 200 點以上，大盤加權指數衝上 9700 點。

矽晶圓股也是今天盤勢亮點，中美晶與環球晶早盤跳空漲停，中美晶開盤跳空漲停，股價漲停鎖在 57.6 元，環球晶早盤以 245.5 元開出後漲停鎖死。另外，合晶股價早盤上衝至 31.3 元，盤中大漲逾 8% 以上。

但法人提醒，牽動國際經濟情勢的美中貿易戰短期難落幕，在國際紛爭尚未落幕的情況下，國際股市恐將持續震盪整理，短線反彈漲幅恐相當有限，研判大盤指數可能在 9500 點到 9740 點區間震盪。

分析師認為，空方氣焰仍未完全消退，上檔仍有賣壓壓力，落底訊號目前還不明顯，建議仍應謹慎保守為宜，勿貿然進場搶追短線反彈。