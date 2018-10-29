中光電Q3毛利率上升到2成 EPS 1.55元 前三季每股賺3.04元

受惠產品組合優化，匯率收益挹注，中光電 (5371) 第三季毛利率上升到 20%，較前一季成長 1.8 個百分點，亦較去年同期大增 3.5 百分點，歸屬母公司股東之淨利則為 6.74 億元，季增率 48%，年增率 61%，每股盈餘為 1.55 元，前三季歸屬母公司股東之淨利 13.22 億元，較去年同期成長 38%，每股稅後盈餘則為 3.04 元。中光電節能產品事業群第三季營收達 69.08 億元，出貨量則約 1,307 萬片，在旺季效應及大尺寸 PID、NB 等產品出貨增溫下，營收及出貨量分別較上一季成長 11% 及 13.5%，展望第四季，受到淡季影響，傳統 EMS 背光模組需求疲弱，整體節能產品出貨量將較第三季旺季有個位數之衰退，由於大尺寸 PID 及 NB ODM 產品出貨比重提高，帶動平均出貨單價提升，可望挹注節能產品第四季整體營運績效。



影像產品第三季出貨量約 35.3 萬台，季增 6%，在 4K UHD、SSI 固態光源及大型展演高端專業機出貨助攻下營收達 52.29 億元，季增 11%，年增率 10%，中光電預期，第四季整體出貨量與第三季相當，然而由於高階機種出貨增加，第四季整體營運績效仍將持續成長態勢。