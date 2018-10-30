【華冠投顧】5日線下壓，明天多空決戰

范振鴻 分析師

●盤勢分析

昨晚美股大怒神盤中振幅 900 點，這種受消息面影響劇烈波動的盤勢通常出現在空頭走勢中，而今天台股雖然受會早盤道瓊電子盤上漲與亞股開高，但是量能縮到不足千億挑戰五日線還是失敗，這邊如果連最弱的 5MA 都彈不上，更別說要有更像樣的反彈，而今天剛好摩台結算盤中也沒出現方向，明天起因為 5 日線已經壓到乖離率低的狀態，明天有可能會有大波動，而指標方面 KD 持續趴在頓化區之下，要持續留意『溫水煮青蛙』的可能。

●類股方面

類股方面昨天強電子，今天強金融，一樣是我說的輪彈輪跌格局，如果一直沒辦法有效走出主流，這盤還是很難有表現，另外就是今天的漲停股 3563 牧德，在短線已經殺三波的狀況，加上融券大增，提醒不要放空，短線若走出嘎空走勢，空單停損會變成推升買盤，而 6153 嘉聯益與 5425 台半則仍然屬於反彈勢，一樣不建議追高。弱勢股方面 8489 三貝德今天一價跌停，節目裡都有提醒過，

只是跌勢如此強勢也頗意外，最後就是 6111 大宇資，整個大破線，在融資仍高的狀態下一樣不建議摸底。

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