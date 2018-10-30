【華冠投顧】6488環球晶的戲碼還沒結束

美股開高，終場又變下跌 245 點，亞股今日也是大震盪，不過也許是亞股已經跌在前面，且各國都有護盤的動作，反而走勢有點和美股脫勾，結構雖然仍是跌的家數比較多，但已不像之前美股重挫，台股跟著大跳水的情況，融資降到 1282 億的低水位，融券張數 579350 創歷年新高，照理說會反彈，但中美貿易爭端的不確定因素還沒消除，且其是系統性風險，我們先維持一樣的看法，均線沒扭轉前，有上漲先以反彈視之。

6488 環球晶、6182 合晶昨日反彈攻上漲停，籌碼來看買盤大部分是短線客，所以今日震盪休息符合預期，不過明日一樣可以留意，因為環球晶公布實行庫藏股，價格是 250-300，但其今日股價只有 223.5，所以，就公司的角度，應是只能漲不能跌，有很強的作多意願，但能不能走漲，市場買不買單，仍要作觀察，畢竟今日國巨破底，還記得七月的時候，他也是信心滿滿的說，還會缺貨，還要漲價，而且為了宣示他的信心，他也實行庫藏股。

國際股市變數仍多，盤勢未脫空方掌控，資金控管好，操作以打帶跑因應，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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