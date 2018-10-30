【豐銀投顧】短線靜待選舉結果 長線不必太過悲觀

◆盤勢分析

筆者這幾天一直強調，短線上台股受到美國期中大選的影響，很容易震盪，尤其是 VIX 指數一直居高不下，導致昨天晚上的美股來回震盪竟高達 900 多點，這種情況下的全球股市怎麼會穩定下來？因此未來這種震盪一時之間可能還停不下來，既然如此，那麼這個行情就會比過去更難捉摸，我們寧可看一看就好，不一定要親身參與。短期波動原因來自於美國期中選舉的不確定性。中期波動原因則來自於川普對中國貿易戰的後續發展。但是貿易戰是持久戰，對是二、三年就會有結果的。影響經濟也不見得是未來式，有可能是現在進行式甚至是過去式 (股價已先跌)，昨天筆者已經說過，美國對付中國，台灣當然是會受影響 (南韓也是)。南韓上一季的 GDP 增幅已經不如預期，起因是中國的消費力下滑所致，台灣肯定也好不到哪裏去。

但這有什麼好意外的呢？其實台灣的電子股走弱不是早就在進行的事？台灣一直以來自以為是電子王國。但其實說穿了就是在當年開放產業西進時，靠著中國廉價的勞工、土地成本，換取較高的利潤。現在人家中國環保意識抬頭了，該學的技術也差不多了，當然就不需要你了。再加上川普的推波助瀾，未來肯定有很多電子廠得從中國撤出去，也就是台灣吃了幾十年的「中國大補丸」現在副作用要開始出來了，這個調整，可能不是短短幾個月能調的過來的，恐怕還須要時間，但股價早就已經開始反映了，不是嗎？

短線上 VIX 指數雖然有小降，但還是降的不夠 (至少要降到月線之下)，這麼大的波動度會造成你常慣用的技術分析失去準確度。這個不是你的指標或是你的方法出了問題，而是目前造成盤勢不穩的因素不是技術分析所能處理的。就筆者而言也認為現在大盤負乖離已大隨時會有反彈的機會，但目前 VIX 選擇權波動指數仍然居高不下 (下不夠多)，筆者就不建議大家進場。波動度大不見得會是翻空的訊號，但至少震盪難免，我們又何必讓自己每天睡不的覺在那邊盯美股？短線行情不好，但長線而言全球景氣仍然穩健，何必過早悲觀呢？祝大家操作順利。



豐銀投顧 李世新 分析師