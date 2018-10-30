【華冠投顧】金融護盤，台股量縮連二紅，力守9500點。

美股續跌，台股上周續暴跌 430 點，最低 9400 點，本周昨日漲 27 點，今日續漲 9 點，9526 點作收，指數連 2 紅!，成交量 1001 億元，價漲量縮。

接下來看法: 外資態度很重要，現貨昨日上市由賣轉買，今日持續買超 10.9 億元，期貨市場自上周二至昨日，多單從 27930 增加至 40296 口，今日減 963 口，而融資續減，而融券昨日卻大增 6.5 萬張，大多人都跑去放空，籌碼→對多方有利，但指數要漲需補量才行! 權值股焦點: 金融股護盤新光金 (2888)，國泰金(2882)，開發金(2883)，富邦金(2881) 等多檔漲幅逾 1%。蘋概三股台積電 (2330) 收在 223 元，上漲 0.5 元，大立光 (3008) 收在 3165 元，下跌 130 元，鴻海 (2317) 收在 76.4 元，上漲 0.9 元。盤面個股方面，籌碼亂! 亂! 亂! 弱的又破底，強的會補跌，風險還是要嚴控好! 破底股票很多，包括被動元件國巨 (2327)，華新科(2492)，信昌電(6173)，禾伸堂(3026) 等以及晶電 (2448)，聯亞(3081)，網龍(3083)，揚明光(3504)，康控(4943)，大宇資(6111) 等。

外資由賣轉買，融資清洗，融券大增，籌碼有利之下，台股有機會跌深反彈，但必須補量上漲。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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