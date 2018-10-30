證監盤中發聲滬指V型反轉漲1% 金融股合力做多券商再掀漲停潮

10月30日，滬深兩市早盤慣性回落小幅低開，財政部點名部分互聯網公司引發科技股盤初跳水補跌，計算機、通信、電子信息、網絡安全開盤之後就震蕩下跌，市場加速探底，創業板指一度大跌近2%；隨後券商、銀行受資金強力拉擡，帶動了市場絕大多數板塊回升，大盤探底回升，金融股再次集體大幅拉升帶領大盤V型反轉，午後，券商股再度上演漲停潮。此外，殼資源概念股也表現亮眼，題材股升溫，最終三大股指全線翻紅集體走強，滬指尾盤稍有回落仍收漲1%，市場人氣總體上有所回升。

截止收盤，滬指收報2568.05點，漲1.02%，成交額1524億;深成指收報7375.23點，漲0.72%，成交額1586億;創業板收報1259.95點，漲0.76%，成交額473億；今日滬股通淨流入13.8億，深股通淨流出6.05億。

從盤面來看，大多數板塊飄紅，券商、保險、銀行齊發力領漲，大金融再度成為護盤主力軍，高送轉、汽車零部件、殼資源等板塊漲幅居前，互聯網、電力、有色、化工等板塊均走高，兩市僅白酒、黃金板塊小幅飄綠；個股方面，中國平安擬最高10%回購耗資或達千億，股價低開高走;貴州茅台7%跌幅開盤，午後跌幅收窄至4%，成交金額突破100億元，創歷史新高。

茅台成交超百億創歷史新高 券商板塊再現漲停潮

今日，證監會罕見盤中發聲稱將減少對市場不必要的幹預，A股隨後也以上漲響應。受此刺激，保險、券商等大金融板塊持續拉升，滬指持續走高；其中，券商板塊集體爆發，中國銀河(601881-CN)、天風證券(601162-CN)、中原證券(601375-CN)、南京證券(601990-CN)、中信建投(601066-CN)等近十股漲停;銀行板塊也不甘示弱，張家港行(002839-CN)漲逾6%，寧波銀行(002142-CN)漲5%;保險板塊助力拉漲，中國平安(601318-CN)股價低開高走，由開盤低開跌3%到一度轉漲3%，收漲1.29%成交額近80億元；此外，消息稱中國發改委已向高層提出建議，將1.6升及以下的乘用車車輛購置稅由目前的10%減至5%，受此影響今日汽車股表現強勢，浙江世寶(002703-CN)、隆盛科技(300680-CN)等7隻個股漲停。

值得一提的是，白酒板塊延續昨日低迷走勢繼續重挫，口子窖(603589-CN)跌近7%，貴州茅台(600519-CN)開盤跳空大跌7%，股價逼近500元大關，茅台午間公告稱公司目前生產、銷售正常，全年預計公司能順利完成年度計劃併有望超額完成，此後茅台股價午後跌幅收窄至跌2%左右，最終收跌4.57%，全天成交額超106億元，創歷史新高，換手率1.63%也創逾三年新高。

證監會罕見盤中發聲將減少對市場的幹預

A股救市進行時中，消息面上就中國平安昨晚抛出了千億回購計劃，開創了中國股市28年的先例；此外，證監會今日上午罕見盤中發佈消息稱，正在按照國務院金融穩定委員會的統一部署，包括優化交易監管，減少交易阻力，增強市場流動性；減少對交易環節的不必要幹預，讓市場對監管有明確預期，讓投資者有公平交易的機會，鼓勵價值投資，發揮保險、社保、各類證券投資基金和資管產品等機構投資者的作用，引導更多增量中長期資金進入市場。

券商、銀行、證券等大金融股對今天的指數的拉動居功至偉，但目前市場分化較為嚴重，增量資金進場併不明顯。近期市場跌幅過大估值低、政策利好不斷，今日短期震蕩反彈走高在路上，但市場交投意願併未完全恢復，加之美國三大股指集體收跌，外圍市場承壓，預計短線大盤或將步入二次探底走勢，構築W底形態。

北上資金再度抄底

今日兩市整體呈現出震蕩走高行情，值得註意的是，WIND數據顯示，昨日北上資金逆市抄底，淨流入27.88億元。今日數據顯示，北上資金淨流入7.75億元，其中，今日滬股通淨流入13.8億，深股通淨流出6.05億。A股自2月以來已經歷了長達9個月的連續調整。年初至今，滬指累計跌幅近24%，深成指跌超35%，創業板指跌約30%；近期A股破淨股數量也創出歷史新高，有分析認為從歷史經驗來看，破淨股數量增多往往是市場階段底部的標志之一。

當前市場處於低位，股指和估值均是多年以來的新低，再疊加最近的政策都在解決股市的流動性問題，包括場内的流動性，以及場外的流動性，長週期A股非常值得期待。在政策底之後大概率會出現市場底，在此預期下，短線市場估計仍會反復拉鋸，之後安心等待市場轉機出現。