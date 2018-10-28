股市失火、油價遭殃 美股過去幾個月「白漲了」

全球股市近期一片哀嚎，顯示出投資人對全球經濟增長力度信心下滑，引發市場對原油需求增長放緩的擔憂。

美股三大指數已經回吐年內全部漲幅，先前的上漲彷彿「白忙一場」，標普 500 成份股中有 74％的公司已經跌至修正水平，而標普 500 指數中，有 200 家公司已從高點下滑超 20%，進入熊市。

美股後市看空因素中除了關稅、升息等，還忽略了「持續走強」的美元。美國製造業巨頭表示，匯率成本導致美國商品價格走高，吸引力下滑，對第三季財報和未來前景造成前所未有的挑戰，將繼續拖累美股。

然而，美國原油庫存卻持續膨脹，引發市場對供應過剩的擔憂，油價已連續三周下挫，一項密切關注美國鑽井平台活動的結果顯示，鑽井商打算提高原油產量。

美國能源資訊署（EIA）官方近期統計發現，美國商用原油庫存已連漲五周，創 2017 年 3 月以來最長的周期。這五周內美國原油庫存增加近 2900 萬桶，至少創 2015 年以來最大五周增量，也許就是 OPEC 擔憂的「近期原油庫存抬升」所在。

本月至今，原油價格下跌近 8%，抵消了 8 月和 9 月的所有漲幅。這顯示出 11 月初對伊朗原油制裁、委內瑞拉產量螺旋式下滑等因素，都沒能對抗此次油價下跌。