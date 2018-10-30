債王流年不利：不僅遭外部投資人拋棄 自己也從旗下基金大舉撤資

在外部投資者失望出逃之後，「老債王」比爾 · 葛洛斯（Bill Gross）也從自己的基金拔腿開溜了。

據彭博社報導，周一（10 月 29 日）的一份監管文件顯示，截至上月底，在葛洛斯執掌的駿利無約束債券基金（Janus Global Unconstrained Bond Fund）之中，葛洛斯及其家族持有的市佔率從上年同期的 7.75 億美元降至約 5.66 億美元。

計入該基金 6.3% 的虧損後，這意味著葛洛斯可能已經贖回或轉移了價值 1.5 億美元的市佔率。

與此同時，截至 9 月 30 日，葛洛斯在這隻基金的市佔率從一年前的 35.2% 升至 51.6%。值得注意的是，該基金資產凈值現已較去年年底的 22 億美元腰斬至 11 億美元，刷新曆史新低。

8 月底的一份文件顯示，葛洛斯在上半年高達 13 倍槓桿押注期貨，巨虧 2.1 億美元。時至今日，上述基金的虧損進一步擴大，今年迄今回報率跌至 - 6.71%。

由於押注方向與市場實際走勢相左，基金表現極差，許多投資者早就腳底抹油搶先出逃。據彭博社估算，在過去的 12 個月裡，外部投資者從這隻債券基金中撤出了逾 9 億美元資金。

目前，屬於外部投資者的資金具體有多少規模尚且不得而知，但在這隻基金於四年前創建之初，葛洛斯自己曾投資了 7 億美元。

截至今年 8 月底，葛洛斯管理的駿利無約束債券基金已連續 5 個月失血，僅 6 月和 7 月的贖回規模就高達 2.32 億美元。

曾經風光無限的債王為何走下神壇？

除了錯判市場，葛洛斯的基金自第三季末以來持續虧損的原因還很可能在於，他在美股刺激乘坐過山車之際做空了波動性。

5 月 29 日，駿利無約束債券基金的資產凈值下跌超 3%，創下 2014 年成立以來單日虧損紀錄。押注 10 年期美債和德債殖利率差隨著歐洲央行收緊貨幣政策而降低。然而現實是 10 年期美債與德債殖利率差走寬了，而該基金至今然未從當時的下跌中恢復元氣。

7 月份，葛洛斯表示自己已削減了倉位，但彭博獲得的一份文件顯示，「死不悔改」的葛洛斯說一套做一套，不但沒有放棄該策略，反而利用期貨進行雙倍押注，結果越虧越慘。

此外，10 月以來，美股市場幾經巨震，做空股市波動性已經不是穩賺不賠的策略了。市場還廣為看好垃圾債走勢，反倒是葛洛斯三季末持倉比重最大的（逾三成）投資級企業債成為市場第四季極度看空的東西。