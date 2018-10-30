【統一投信】經濟趨緩及結帳行情導致下跌 美國科技股仍相對樂觀

隨著美股第三季財報陸續揭露，市場對財報行情由期待轉為賣壓，美國科技股也多走跌。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，其實就財報內容來看，美國科技股第三季營收及獲利還是不錯，但因市場期望更高，因此，當財報表現符合市場預估或者不如市場預期，股價便呈現較大跌幅。

再追根究底部份科技股獲利不如預期原因，還是全球經濟走緩，終端需求不佳所影響。中國第三季 GDP 成長率創近 10 年新低，市場開始擔心中國經濟表現不佳將拖累全球，IMF(國際貨幣基金組織) 也下修今明兩年全球 GDP 成長率。從今年以來的觀察，上半年開始，全球相關設備投資便開始受到中國的投資下修影響，相關類股股價在今年一月份便見高點，例如全球的自動化設備。

下半年開始，中國本身需求例如汽車銷量、房地產等產業也開始下修。而中國的經濟趨緩導致終端需求下滑，對半導體衝擊最為直接。重量級廠商如德儀、STM 等第三季財報表現，均不如市場預估，且能見度降低與庫存水準攀高等疑慮，使得半導體與半導體設備類股在此波大盤修正中，仍屬於最弱勢的格局。

郭智偉指出，反觀軟體股及網路相關類股，則表現相對出色，受到企業採用雲端比重提高與雲端營運效率發揮，儘管成長速度同樣呈現趨緩，但仍維持高速增長，且整體產業結構並沒有受到近期經濟趨緩而有所改變。

不過，目前正處於股市真空階段，對股價表現較為不利。由於時序已屆 10 月下旬，離自感恩節開始的年底休假高峰已近，全球資金交易將開始處於清淡，更重要的是，在美國 11 月期中選舉結果揭曉前，資金將會處於觀察階段，也使得第三季財報與第四季展望優於市場預估的企業，其股價表現仍無法突破新高。

展望後市，全球經濟成長力道走緩已是市場共識，企業獲利也勢必受到影響，接下來仍需要觀察此趨緩力道是否擴大。目前美國科技股在 2019 年的獲利成長預估仍保有 10% 至 15% 的成長，雖較 2018 年趨緩，但此雙位數的成長力道可以保護科技產業，在未來因應全球景氣波動的下修空間，使得科技產業仍維持成長態勢，而不是衰退。

由於企業獲利仍維持成長趨勢，並非轉為衰退，因此本波下跌並非市場轉空，仍偏向為修正格局，然也因全球經濟趨緩，未來股市上漲的結構勢必也將發生改變。預期未來驅動股市上漲動力將由過去兩年的「高速成長」股轉為以「穩健成長」股為主。具市場領導地位、財務體質良好及獲利展望穩定的科技股後市不看淡，仍建議逢低進場佈局。

警語：

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站或公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文提及之個別企業僅為說明之用，並非本經理公司所經理之基金必然會投資之標的。統一證券投資信託股份

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品（或服務）之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品（或服務）之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用（及違約金）」以及「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若 30 日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 60 日內向「金融消費評議中心」申請評議。