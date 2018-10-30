智慧手機飽和 全球下一波科技爆點在智能車 投信看好五大投資藍海

日盛投信總經理陳月姿今 (30) 日表示，1997 年的「Google.com」讓電腦不再只是事務工具、2007 年 iPhone 也讓手機不再只是通話工具，歷經兩個十年的產業革命，如今智慧手機似乎已出現飽和跡象，預期下一波全球的科技爆點將轉向「智能車」身上，而且投資領域不只侷限在傳統汽車，看好智能車有汽車製造商等五大投資藍海。

日盛投信表示，汽車廠商漸漸占據科技大展的展位已是相當大的趨勢了，2018 年 CES 展，消費電子裝置不再是主角，成了汽車電子展，CES 展嚴然已成為車廠固定會參展的大會。智能車已是未來趨勢，各大車廠、新創公司與科技公司搶食這塊巨大商機，根據 Infoholic Research 估計，2027 年全球自駕車的年度複合成長率將達 39.6%，市場規模可達 1268 億美元。

著眼於「智能車」正起飛的新商機，日盛投信與 MSCI 指數編撰公司共同合作編製 MSCI 全球智能車指數（MSCI ACWI Select Industries Capped Index），推出日盛全球智能車基金，預計在 11 月 19 日開募，將成為全台首檔投資智能車領域的全球股票型基金。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，日盛全球智能車基金雖然是以汽車為投資主軸，但投資範圍並不僅侷限在傳統汽車領域，布局分布「汽車製造商、汽車電子、網路通訊、原物料及基礎設施」等五大投資領域，將與智能車有關的投資機會一網打盡。

日盛投信此次與 MSCI 獨家合作，在 MSCI 全球指數約 2500 檔個股中，利用 MSCI 的選股模型與前述所提到的五大投資領域，挑選出約 150-250 檔的個股，打造出全世界第一檔與智能車相關的指數 - MSCI 全球智能車指數（MSCI ACWI Select Industries Capped Index），加上該公司投研團隊透過個股及產業基本面分析搭配總體環境變化，精選智能車指數成分股，打造全台第一檔智能車基金。

包括：德國的汽車製造商 Daimler、美國 GM；汽車電子部分有美國的 Intel、NVIDIA，台灣的台積電；網路通訊有美國的 Broadcom、Qualcomm；原物料有澳洲的 BHP、中國的洛陽鉬業；基礎設備有瑞士的 ABB、日本的 Fanuc 等，都在此檔基金選股標的中。

至於現在全球受到中美貿易戰影響，但馮紹榮認為，智能車概念具有相當多可投資的面向，加上智能車在現有新車市場中滲透率持續擴大中，可投資的商機仍相當廣泛，而且投資的主軸分散在五大藍海中，可以降低單一產業波動過大的風險，而為了因應目前市場可能潛在風險，在期初佈局上，也會以相對審慎的角度來因應。

馮紹榮指出，自駕、車聯網、電動...... 新一代智能車無所不能，隨著先進駕駛輔助系統 (ADAS) 技術不斷演進且日趨成熟，汽車自動化程度得以逐步提升，成為汽車邁向全自動駕駛的重要基石；車聯網包羅萬象，人、車、網、基建等，皆能與車相連，預估至 2025 年，全球車聯網產值將達 2190 億美元，約 6.7 兆新台幣。

此外，在空汙管制趨嚴的大環境下，電動車逐步受到消費者青睞，Morgan Stanley 預估至 2025 年，全球電動車銷量將達 940 萬輛，年複合成長率高達 33%。由上述可知，汽車產業智能成形，將會是一個打破原有產業、跨領域，且含有巨大價值的長期投資機會。