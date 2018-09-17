鄉林「鄉林山海匯-山匯集」、「鄉林凱撒」養生社區 綠化獲肯定

鄉林 (5531) 台中市「鄉林凱撒」日前獲得台中市政府評選為 2018 年優良公寓大廈社區綠化獎，將在 9 月底頒獎；而新近竣工交屋的「鄉林山海滙 - 山滙集」，更取得內政部「綠建築銀級合格標章」。鄉林建設副總經理林昌智表示，都會區空污問題揮之不去，節能淨化空氣品質的綠建築，成為消費者購屋時加分考量的項目之一，受到建商的高度重視。



鄉林建設指出，經濟不景氣，綠化成「省錢新經濟顯學」，屋齡已近 15 年的「鄉林凱撒」，座落於台中市南區，去年底管委會應市府環保局邀請加入綠化行列，原本峇里島風的中庭再加強綠化植栽，同時也在社區頂樓創建《城食森林農場》，輔導住戶們種植蔬菜，社區營造成果受肯定、獲 2018 年台中市優良公寓大廈主題特色類「社區綠化獎」。



鄉林不動產研究室指出，財團法人台灣建築中心統計，截至今年 7 月底止，台灣核發綠建築標章共計 2,537 件、包括學校、辦公廰舍、大型展演中心、醫院、旅館等在內之公有建築 1,804 件、及私人建築、住宅建案等民間建築 733 件，估算一年節電 1,760,673,018Kwh(度)、省下電費 61.6 億元；省水 8,347,117 立方公尺、省下水費 8.3 億元。



鄉林建設表示，2012 年完工交屋的新莊頭前重劃區「鄉林淳風」，2015 年曾獲新北市農業局核定為「社區綠美化績優獎」，而五股「鄉林靜朗」、士林社子「鄉林左岸」、蘆洲「鄉林淳詠」、新北投「鄉林玉川」均規劃頂樓空中菜園，其中「鄉林淳詠」2017 年更獲得綠建築銀級標章認證，今年 11 月即將推出台中市大新段案，同樣將規劃頂樓空中休閒農園，滿足住戶自食蔬果自己栽的樂趣。



鄉林繼新北蘆洲的「鄉林淳詠」之後，淡水紅樹林新完工建案「鄉林山海滙 - 山滙集」，經內政部評鑑，再於今年 8 月底核定，達到綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源及污水垃圾改善等 7 項綠建築指標，內政部將於 9 月 30 日頒給「綠建築銀級標章」。

