台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月30日

第五代行動通訊（5G）釋照在即，行政院副院長施俊吉昨（29）日表示，政府期盼改進基地台設置及整合制度，讓台灣 5G 產業獲得有利發展環境。行政院政委吳政忠更拋出議題，提出 5G 時代電信業者「共用一條高速公路」就好，不見得每家業者都要自建基地台的概念。

中國政府全力馳援股市並澄清流言，但市場信心仍極度不穩。受國家隊抽腿清盤利空消息影響，及股王茅台盈利下跌反應內需消費市場不振，滬深兩市昨（29）日雙雙重挫逾 2％，10 月只剩下最後兩個交易日，至今本月跌幅已逼近 1 成，創下 10 年來最大單月跌幅。

台灣資本市場要催生出本土第一家獨角獸公司掛牌（IPO）恐有困難？立法院財委會昨（29）日視察台灣證交所，關注多元上市櫃成效，總經理簡立忠表示，Gogoro 上市將面臨股權分散、基石投資人及現金增資折價限制等三大瓶頸，還需要一些準備。



經濟日報

證交所: Gogorp 掛牌 三路障待除

國安基金規模 曾銘宗喊 1 兆

政院: 5G 業者共用高速公路

工商時報

陸股匯重傷 國家隊續加碼闢謠言

台股喘口氣 外資昨小回補測水溫

我積體電路出口 將衝破千億美元

聯合報

梅克爾時代將畫句點

南韓擬砸 136 億護盤 兆跌

IBM 攻雲端 兆元併 Red Hat

蘋果日報

陸股 ETF 跟跌 料盤整至明年首季

茅台爆雷 「躺著贏得世界的年代結束了」

近年掛牌少見大企業 立委憂台股邊緣化

中國時報

全球右翼崛起！巴西「川普」當選總統

中油 95 之亂 懲處恐到總經理

多元上市櫃掛零 就等 Gogoro

自由時報

10 月買股信心 創 20 個月新低

大同條款 11 月上路 經部研擬 5 規則

大立光董座 保守看明年景氣