旺季效應加持 達運第三季本業轉盈 EPS 0.27元

第三季為傳統旺季，面板價格彈升刺激市場需求，達運 (6120) 第三季毛利率 8.39%，較前一季成長 1.81 個百分點，本業順利轉盈，營業利益 6354 萬元，終結連續兩個季度虧損，輔以業外收益挹注，稅後淨利 1.76 億元，創近十五個季度新高，季增率約 1.1 倍，每股稅後盈餘 0.27 元。達運挾著精密加工技術，跨入 OLED 關鍵材料 FMM(精密金屬遮罩)，惟 LCD 背光零組件占營收比重仍高達 9 成，精密元件加工及整合型的產品與服務營運比重仍偏低，今年上半年本業仍是處於虧損，營業虧損約 3.37 億元，仰賴昆山售地業外挹注，上半年稅後淨利 2.16 億元，每股稅後盈餘 0.33 元。



第三季面板價格彈升，產品出貨成長下，帶動毛利率成長，本業轉盈，累計前三季營收 162.75 億元，營業虧損 2.73 億元，仰賴業外挹注 9.93 億元，稅後淨利 3.93 億元，每股稅後盈餘為 0.59 元。