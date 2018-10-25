馬斯克：明年肯定要實現在華生產 沒有計劃再融資

特斯拉在美東時間周三下午 6 點半召開財報電話會。這是 CEO 馬斯克與美國證監會 SEC 達成私有化和解協議後的首個電話會，也是他在 11 月中旬卸任三年公司董事長之前的最後一次電話會。

今年這一會議成為關注焦點，第一季馬斯克大罵「科班出身」的分析師無聊，轉而回答「小散」投資者提問，第二季又道歉說自己當時睡眠不足。

在本次財報電話會期間，特斯拉盤後股價保持了逾 11% 的漲幅，交投接近 320 美元，明日開盤若得以保持，將抹去 2018 全年所有跌幅。

馬斯克：肯定要實現明年在華生產

馬斯克表示，相比 2016 全年，今年第第三季交付的車輛更多，第四季的目標是 10 天內實現車輛從生產到交付。

他認為，放眼未來，特斯拉應當每個季度都能輕易地實現正的自由現金流，只有需要償還債務的季度例外，比如明年第一季。此前分析師稱，特斯拉在 2019 年 11 月有 22 億美元的巨額債務到期。

馬斯克稱，特斯拉計劃用現金流來償債並減少債務負擔，但沒有進行股本融資或債務融資的意思。此前華爾街一直懷疑，就算第三季特斯拉能夠實現歷史性盈利，也還是需要再向資本市場尋求融資支持。

分析指出，截止今年第三季，特斯拉債務規模接近 120 億美元，可能沒有包括在中國建廠需要籌集的近 20 億美元。

在開拓國際市場方面，馬斯克稱，2019 年 1 月開始為歐洲市場生產電動汽車，交付將在 2 月後期或 3 月。肯定會在 2019 年第第二季向亞太市場交付 Model 3：

我們肯定要實現在華生產。特斯拉仍計劃在明年在中國市場實現生產，會儘可能以資本最大化效率來實現這個目標。

財報電話會新氣象：禮貌又冷靜的馬斯克？

財經媒體 Marketwatch 注意到，本次財報電話會上馬斯克似乎是照着稿子念的，聲音聽上去克制、冷靜，這是很罕見的現象。在提到感謝客戶強力支持和感謝分銷中心的志願者時，他聽上去有些哽咽。

值得注意的是，馬斯克不再提出激進的汽車生產目標。他稱無法準確給出一個 Model 3 產量數字，預計全球對這一車型的需求是一年 50 萬到 100 萬輛之間。

本次財報電話會的一大亮點是，更多特斯拉工程方面的高管在公眾面前亮相，以往只有馬斯克和公司 CFO 出場回答問題。

工程副總裁 Stuart Bowers 表示，特斯拉會很快推出「史上最先進」的自動駕駛功能，可以用來導航。人工智慧主管 Andrej Karpathy 也參與發言，談到了特斯拉自主研發的晶片，是與上次財報電話會不同之處。馬斯克稱，完全自動駕駛選項被刪除了，但是所有汽車都可以通過電腦升級到最新的自動駕駛功能。

本次電話會很關注「安全」方面的話題，例如首席安全工程師 Madan Gopal 出場發言，此人就職的 9 年分析師基本沒聽說過。除了駕駛安全，還有特斯拉對工廠車間安全的承諾。分析師指出，本次電話會大機率是有一份實現準備好的解釋稿件，對於特斯拉這種科技公司來說比較少見。

在問答環節，馬斯克略過了關於是否尋找董事長繼任人選的提問。他表示，我們將限制接下來的提問，聚焦在營運話題，「大家還有任何問題嗎？」 這一「成熟」的舉動被觀察人士讚譽。