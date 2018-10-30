〈APG評鑑倒數〉五個大哉問 搞懂防制洗錢對台灣影響

亞太防制洗錢組織 (APG) 評鑑團即將在 11 月 5 日 (下周一) 起至 16 日到來台展開第三輪相互評鑑，由於此次評鑑將牽動金融業發展，金融業無不繃緊神經看待，政府也卯足全力拚過關。

一、APG 是什麼？我國有義務要配合 APG 的要求嗎？

「亞太防制洗錢組織」（Asia/Pacific Group on Money Laundering, 簡稱 APG）於 86 年 2 月成立，為亞太地區防制洗錢犯罪之多邊機制，目前有 40 餘個會員。我國於 1997 年加入該組織，是創始會員國之一。

APG 的成立目的，是促進及確保亞太區域各國的法律、監管及執行措施，儘可能符合 FATF 制定的防制洗錢及打擊資恐相關標準。

根據會員規則，一旦成為 APG 的會員，即須遵守「同儕互相審查機制」，藉由該審查機制，各成員國間得以公正地審查彼此防制洗錢及打擊資恐措施對於 FATF 標準的遵循程度。

二、相互評鑑是什麼？

我國是 APG 的會員，應參與亞太區之相互評鑑。評鑑結果可分為：「一般追蹤名單、加強追蹤名單、緊急加強追蹤名單、不合作名單」。

洗錢防制辦公室表示，在加強追蹤期間，如果有追蹤成效不彰情形，將轉入審查名單進行更強化的追蹤觀察；如再未有進展，將有相應的制裁，一旦轉入審查名單或是制裁名單，均是金流秩序的極大警示。

三、我國相互評鑑成效如何？

我國於 1997 年加入 APG，是創始會員國之一。未料 2007 年被列為「一般追蹤名單」，與越南、印尼、菲律賓同等級；到 2011 年又被降等為「加強追蹤名單」，與緬甸、寮國、阿富汗等國相同，洗錢防制的績效每況愈下。

直至 2014 年間第二輪相互評鑑結束，我國追蹤程序暫停。2015 年間因應第三輪相互評鑑開始，我國被列入「過渡追蹤程序名單」。

洗防辦表示，由於在追蹤名單之列，我國每年均須耗費相當多的努力在回應追蹤內容，特別是每年在 APG 年會中，列為被追蹤名單，必須在大會上辯護，對於我國國際聲譽的影響，更是嚴重損害。有鑑於此，2016 年我國制定資恐防制法，並大幅修正洗錢防制法，於去年 7 月成功說服 APG 同意我國脫離「過渡追蹤名單」，換言之，確定還有補考機會，就是今年 11 月的相互評鑑。

目前全亞洲僅有澳門拿到「一般追蹤」，連在國際上被認為是優等生的新加坡，也只有被列為「加強追蹤」。但我國仍力爭 11 月評鑑可以過關，洗防辦表示，期待在政府與業者努力下，今年 APG 年會大會可達成決議將我國脫離「追蹤程序」。

四、APG 對台灣相互評鑑時程為何？



APG 評鑑團將正式於 11 月 5 日至 16 日到我國進行評鑑，屆時還將有正式的開幕式，並由所有公、私部門代表接受評鑑。

外傳 APG 評鑑敲定的金融業名單，被點名的包括兆豐銀行、玉山銀行、中國信託商銀、永豐銀行、第一銀行、輸出入銀行、渣打銀行、匯豐銀行以及永豐金證券及國泰人壽。不過，洗防辦強調，真正要受評的單位，評鑑團上飛機前才會交給台灣，也可能來台後臨時增加評鑑對象，所以所有傳聞名單都不確定。

至於評鑑地點定於華南金控總部會議大廳，APG 完成「實地評鑑」(On-Site) 後，11 月 16 日將發布初評報告。

在 2019 年 3 月，還將舉行一次「面對面會議」，屆時我國可以就初評報告結果，如果認為還有應加分項目，可以提出新證據爭取更好分數。2019 年 7 月的 APG 第 22 屆會員大會中，正式發布對台灣的第三輪評鑑報告成績，我國能不能順利過關 PASS，答案就可以揭曉。

五、APG 第三輪相互評鑑若未通過，對我國有何影響？

洗防辦表示，若我國於今年 APG 第三次相互評鑑的績效不佳，將使我國資金匯出入大受影響、金融機構在海外的業務受到限縮、國人赴海外投資遭受嚴格審查等種種不利結果，我國的國際聲譽與地位也將大幅貶落。