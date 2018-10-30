川普「六噴聯準會」 他對鮑威爾的愛是如何消失的？

對於由自己提名的人選所領導的聯準會，川普近來頗不滿意。自 9 月底以來，川普一直死死咬住聯準會不放，公開抨擊次數高達六次。究其根源，無非就是「升息」二字。

回顧川普「六噴聯準會」的精彩表現，可以發現他不僅對升息政策意見很大，對現任聯準會主席鮑威爾的不滿也在此期間逐漸累積，最終爆發為了一句「可能後悔任命他做主席」。

但美國新銳媒體 Axios 指出，早在鮑威爾上任之前，川普其實就該意識到，無論總統想法如何，升息都是「該來的總是要來」。

自 2015 年 12 月開啟本輪貨幣政策緊縮周期以來，聯準會已經升息八次，其中有五次都在前主席葉倫任職期間進行，不關鮑威爾的事。而從鮑威爾被提名到正式就任之前，也有多名央行高官暗示此後將有更多升息。

如此看來，川普將升息的「鍋」都甩到鮑威爾頭上顯然不太合理。但隨著升息的到來，川普與鮑威爾的「蜜月期」確實已經過去了。自詡為「低利率支持者」的總統直言，他終於發現鮑威爾不是一個支持低利率的人。

猶記得近一年前，川普宣布聯準會提名人選時，曾經大力誇讚鮑威爾，稱聯準會需要一個強有力、可靠和穩定的領導層，鮑威爾是當之無愧的合適人選，將帶來延續性。

他很強壯、有目標感也很聰明，如果提名被參議院聽證通過，Jay 將用出色的才華和經驗，領導美國獨立的中央銀行。

然而一年之後，當時還會用「Jay」這個暱稱稱呼鮑威爾的川普卻在《華爾街日報》10 月 23 日的專訪中毫不留情地直接攻擊了聯準會的現任主席。

他先是語帶嘲諷地表示，「每次我們做一些好事，他就升息了，看上去升息讓他很開心。」

後來，當被問及是否後悔提名鮑威爾時，川普表示： 「現在說這個還太早」。但他同時還補了一句：「但也是有可能的」。那他是否想過開除鮑威爾？川普的回答則是：「我不知道。」

在此之前，川普在一個月內五度公開表態，狂噴聯準會升息：

9 月 26 日，即聯準會如期升息當天，川普在紐約的記者會上表示，對聯準會升息感到不高興，並稱「我是一個低利率支持者」。

10 月 9 日，川普再稱不喜歡聯準會繼續升息的決定。美國經濟並沒有通膨問題，聯準會抑制價格上漲的行動太快了。

10 月 10 日美股「黑色星期三」當天，川普直言，「我認為聯準會在犯錯誤，他們（的貨幣政策收得）太緊。我覺得聯準會已經瘋了。」他還稱，「實際上，這是我們等待已久的（股市）調整，可我真的不贊成聯準會現在的行動。」

10 月 11 日，在接受福斯電視採訪時，川普稱「我認為這次股市的修正是由聯準會造成的。聯準會的政策太緊縮了，他們正在犯下大錯誤。聯準會有點聰明過頭了。」

10 月 16 日，川普乾脆告訴大家，因為升息，我都不跟鮑威爾說話了——「因為聯準會升息太快了。而且它是獨立的，所以我不跟他說話。但我對他正在做的事情不滿意。你看看最新的通膨數據，它們非常低。」

很明顯，川普有意向鮑威爾傳達一個非常直接的資訊，即他希望降低利率。

Axios 曾援引一位熟悉川普想法的人士稱，川普覺得把想法傳遞給鮑威爾的唯一辦法就是在媒體上進行猛烈的公開批評。而且迄今為止，都沒聽說川普考慮收回「火力」。

對此，上述媒體認為，川普正在走向一個雙輸的局面：要麼聯準會繼續升息，從而重申其獨立於白宮的立場；要麼聯準會放緩升息步伐，只因 FOMC 相信美國經濟正在走下坡路。

值得注意的是，川普時常將美國經濟的強勁表現歸功於自己。他還相信，更高的利率會增加債務負擔，可能會拖累美國經濟增速，美國經濟面臨的最大風險就是聯準會升息。

但就分析來看，無論聯準會是否升息，大概都不會讓川普感到滿意了。