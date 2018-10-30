注意 全球熊市可能來了！

去年，全球的共同特徵是讓人歡欣鼓舞的經濟同步增長。誰曾想，到了今年，共同點居然變成了股市全線下挫。

隨著時間慢慢向着年終推進，符合自 12 個月高點下跌至少 20% 的技術性熊市區間定義的股市越來越多了。除了股指之外，步入熊市的行業板塊和個股也呈現出增加態勢。法國興業銀行（Société Générale）全球策略師 Albert Edwards 警告稱：

全球性熊市很可能已經開始了。

全球變「熊」

從基準股指來看，中國股市早已步入技術性熊市區域，年初至今，滬指累計跌幅達 23%，深成指同期跌幅接近 34%。中小盤股遭遇的拋售最嚴重，中小板指跌幅達 35%，滬深 300 指數跌近 24%。

若從前期高點計算，香港恆生指數已跌近 25%，MSCI 新興市場指數跌 25%。韓國基準股指 KOSPI 跌幅逼近 20%。

（圖表來自湯森路透）

部分國家股市逼近熊市區間。截至周一收盤，菲律賓股市今年以來累計跌幅為 17%，湯森路透東南亞指數跌超 14%，新加坡股市今年跌逾 12%。

從板塊來看，歐洲斯托克 600 汽車與銀行板塊已分別較前期高點累計跌去 31%、28%。

從跌入熊市的個股來看，美銀美林數據顯示，MSCI 明晟全球指數 2767 隻股票中有 58% 目前都步入了熊市區域。

湯森路透數據顯示，截至 10 月 22 日，在印度孟買標普 BSE 100 指數、MSCI 新興市場指數和香港恆生指數中，跌入熊市區域的個股在整個股市中的占比均超過 60%。歐洲斯托克 600 銀行業板塊、韓國 KOSPI 指數與中國滬深 300 指數中熊市個股占比均超過 80%。歐洲斯托克 600 汽車板塊所有個股跌入熊市。

歐洲 STOXX 600 指數雖然今年跌幅僅 9%，但成分股中進入熊市區域的股票占比已從年初的 10.2% 大幅攀升至 46.2%。

跌入熊市區間的標普 500 指數成分股在整個股市中的占比從年初的 9.3% 擴大至 34.1%，超過 70% 的個股進入 10% 回調區間。

納指本月已進入回調區間，是 08 年 11 月以來首次單月跌幅超過 10%，市值大舉蒸發逾兆美元，連續四周收陰。標普 500 指數昨日盤中較 9 月 20 日創下的紀錄最高收盤位跌逾 10%。道指也盤中較 10 月 3 日創下的最高收盤點位跌逾 10%。

長期熊市之痛？

一些分析師擔心，越來越多的股票跌入熊市可能催生出轉折點，從而引髮長期的下跌趨勢。

摩根士丹利首席股票策略師 Michael Wilson 就在周一發布的研報中寫道：

滾動的熊市正進一步加深。越來越多的證據表明，在長期牛市的背景下，股市正變成一個周期性的熊市。

他所謂的「滾動的熊市」 ，意思是指不同板塊、行業或資產輪流出現下跌的陣痛之中。

截止兩周前，滾動熊市幾乎遍及所有主要資產類別，標普 500 指數正是這條最終的防線。目前的美股中，40% 的股票和幾乎所有板塊都較其 52 周高點至少下跌了 20%。

Wilson 還指出，近期美股的下跌與 2015 年以來美股經歷的其他盤整不同，「標普 500 指數的 200 日均線被完全突破，標普 500 內大部分板塊和股票低於其 200 日均線。」 這意味著，2016 年初美股開始的周期性上升趨勢已被打破，且市場崩潰的廣度表明，背後的驅動力比大多數市場參與者所認為的要更為徹底。

也有分析師不那麼悲觀。高盛首席美股策略師 David Kostin 指出，近來美股拋售太過劇烈，而基本面支撐仍在，經濟和盈利持續增長將支持美股反彈。而且，近半成分股公司已度過靜默期，可以開始庫藏股。未來兩個月，股市將迎來反彈，標普有望回升近 6%。