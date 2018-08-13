勝麗上年每股賺5.16元 今年全年表現優於去年 Q3擴產

車用 CMOS 影像感測器 (CIS) 需求逐年穩健成長，並帶動相關封裝測試廠勝麗 (6238) 營運屢傳佳績，今年上半年繳出每股淨利 5.16 元，年增 23.4% 的成績單，公司也透露，今年全年表現會優於去年，也因客戶需求日甚，目前正積極規畫於第三季擴增生產線。勝麗 7 月自結合併營收 1.96 億元，較去年同期增加約 10%，累計今年 1 至 7 月份累計合併營收達 13.63 億元，較去年同期 12.16 億成長幅度達 12%，出貨量也較去年同期大幅增加，主要集中在市場需求強勁的高毛利車用產品與安控產品，其中車用產品不論營收及出貨量比重皆超過公司整體的六成以上。



此外，受惠於上半年車用 CIS 封測訂單維持高檔，勝麗第二季單季合併營收 5.95 億元，創下勝麗 CIS 封測業務歷年各季度合併營收之歷史新高，較去年同期增加 10.9%。而今年上半年經會計師核閱的累計營業利益達 2.73 億元，較去年同期大幅成長 28.5%；累計稅前淨利 2.96 億元，較去年同期大幅成長 23%；上半年每股稅後淨利為 5.16 元，較去年同期增長 23.4%。



展望下半年，車用 CIS 元件市場需求仍強勁，勝麗預估，今年營運表現將優於去年。勝麗目前正積極規劃於第三季擴增生產線，以期因應汽車輔助駕駛及自動駕駛對 CMOS 影像感測元件的龐大商機！