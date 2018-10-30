高配息加股票型基金 退休不用愁

撰文: 林奇芬

今年金融市場震盪加劇，投資人深刻感受到「錢難賺」。甚至台灣市場流行的「高收益債」、「新興市場債」也受到衝擊，淨值波動劇烈。在這樣的環境下，退休族想追求「穩定高配息」似乎有些遙不可及。

不過，投資人應該要有「投資市場震盪波動是常態」的認知，究竟該如何採取適當的投資策略來面對市場波動，以獲得穩定報酬率？

投資市場有個「七二法則」，指的是想要資產倍增所需要的時間與報酬率估算。舉例來說，假設有資金 100 萬元，年報酬率 7%，計算公式為：72/7＝10.28，表示只要 10.28 年的時間，就可以將資金倍增為 200 萬元。若年報酬率 6%，72/6＝12，則需要 12 年時間。以下就以 7% 為目標來擬定投資策略。

長線型的高配息基金投資人可以用長期心態面對市場震盪，以下方法提供大家參考：

①用利息定期定額投資股票型基金。高配息基金每月有穩定利息收入，大多數投資人會將利息領回，但這樣就錯失複利累積機會。如果將每月領到的利息轉為定期定額投資股票型基金，就能利用股票型基金創造的獲利彌補高配息基金淨值下跌風險。

舉例來說，選年配息 7% 的基金，投入 100 萬元，相當於每月配息 5,800 元，就可以將利息拿來投資一檔美股或台股的股票型基金。雖然可能也會受到市場震盪波動影響，但定期定額投資可降低風險，只要累積獲利超過年報酬率 10% 就出場；若報酬率不佳，也可以拉長投資時間，等待獲利累積。出場後再將資金轉進高配息基金，增加配息能力，同時持續進行定期定額投資，將可降低高配息基金風險。

此方式較適合還在累積資金的青壯年族群，重點是不領回利息，而是持續投入股票型基金，累積長期資產。

②高配息基金淨值每下跌 10%，加碼買進。一般債券型基金波動幅度較小，但遇到市場大修正時，高收益債、新興債還是會面臨淨值震盪壓力。若採取月配息方式，每月領到利息時可以先轉入貨幣型基金，做為低檔加碼的準備。每當高配息基金淨值跌幅超過 10% 時，就將累積的貨幣基金轉進高配息基金，發揮逢低買進、降低基金成本的效果，也可擴大投資本金，創造更高的配息能力。

來源：《Money 錢》 2018 年 11 月

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