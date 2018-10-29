【文 / 住展雜誌】

股票市場每遇到選舉，總是會有人談『選舉行情』。因為有些股民相信，不管執政黨是哪個黨，為了選情順利，選前總是會有政策利多大放送，盡量讓股市上漲、或者拱在相對高點。

因為如此，有些人特別喜歡在選前買賣股票，搭著政策利多的順風車，在短時間內大撈一筆。以今年來說，由於執政黨主打長照、生技，以及前瞻計畫相關的建設議題，所以跟這些議題沾得上邊的類股，就被市場點名股價可能受惠。

雖然民間或媒體談到選舉行情，往往是指股市表現，但大家容易忽略的是，其實房市的選舉行情更不容忽略。

台灣每逢選舉，幾乎免不了都是一場『政策牛肉』大戰，各方陣營會提出各式各樣的建設議題，來搶攻經濟選民的選票。而現任候選人為了凸顯『我有在做事』，選前更會不斷強化積極建設的形象，因而選舉年一到，台灣完工剪綵、或者動工的建設特別多，早已成為一個特殊的現象。

買房的人都曉得，建設與房價的關聯性頗大，意味著只要掌握建設訊息，就能有機會賺到選舉行情。因此，在「剪彩行情全面啟動」這篇報導中，我們找出今年開工和完工的重大建設，並分析對房市的影響性，讓您的投資能夠跟得上建設的腳步。

除了開工、動工的建設外，今年更不可錯過的是都更政策。雖然很多人不對都更抱持太大希望，但都更政策不斷修改且利多狂轟猛炸，當容積獎勵多個五％、十％、甚或五十％，它正在改變多數大台北屋主的帳面財富，可是大部份民眾卻選擇忽視。

我們相信，當您看完本期「市長候選人 都更政見可行嗎？」一文，不僅會對大台北市長候選人的都更政策有基本的認識，還會知道誰的政見實現機會高、誰的政見兌現機會低。而這，也是選舉行情的一環。

當然，不是每個政策牛肉都有實現的一天，有些政見支票在選前很大一張，選後就變芭樂票，所以投資人還是要擦亮眼睛，才不會讓選舉行情變選舉地雷。

選舉快到了，幾乎每天新聞都被候選人動態給占據。我們不妨關上電視，出門去看看房子，畢竟房子比候選人可愛，不是嗎？祝您賞屋愉快！

本文摘自 2018 年 10 月 5 日出刊之《住展雜誌》438 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「保值宅六大指標」、「選舉紅包大放送 剪彩行情全面啟動」、「市長候選人 都更政見可行嗎」、「怎麼買房、換屋」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 438 期

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