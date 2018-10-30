〈財報〉比亞迪前3季純利大跌逾45% 全年料跌33%

比亞迪 (1211-HK) 昨 (29) 日公佈截至 9 月底止第三季財報，前三季純利較去年同期大跌逾 45%，至人民幣 15.27 億元，第三季純利人民幣 10.48 億元，年跌 1.9%。比亞迪預料全年純利將年跌約 23% 至近 33%。

今 (30) 日開盤，比亞迪報港幣 50.05 元，跌 0.1%。

圖：新浪財經

比亞迪表示，其新能源汽車業務在第 4 季將維持成長，並預期全年獲利可達人民幣 27.27 億元至人民幣 31.27 億元。不過，比亞迪去年全年賺人民幣 40.57 億元，即使今年全年獲利達到上述預測目標，與去年比較，跌幅料有 23% 至 33%。

比亞迪的獲利表現逐季改善，今年第一季只賺人民幣 1.02 億元，第二季則獲利人民幣 3.77 億元。第三季獲利人民幣 10.48 億元，較第二季大幅成長 1.78 倍。

從比亞迪預測全年獲利金額估算，第四季預估賺人民幣 12 億元至人民幣 16 億元，將會較第三季成長 14.50% 至 52.67%。

展望第四季，比亞迪指出，隨著電池產能的瓶頸開始紓緩，預計新能源私家車銷量將較去年同期大幅成長。雖然電動大巴銷量預計將下滑，但大批電動專用車將會交付給客戶，整體新能源商用車業務仍可平穩發展。

值得注意的是，比亞迪的經營現金流明顯好轉，季報顯示，第三季經營活動產生的現金流量淨額由今年 6 月底的人民幣負 16.07 億元轉正為人民幣 66.50 億元。

此外，比亞迪子公司比亞迪電子 (0285-HK) 公佈，今年 1-9 月獲利達人民幣 18.02 億元，較去年同期倒退 9.2%。

管理層指出，業績受到宏觀經濟疲弱以及消費電子行業競爭加劇影響，但受惠於金屬部件業務及玻璃機殼業務的持續發展，整體毛利率仍可顯著改善。

比亞迪電子今開盤報港幣 8.42 元，漲 0.96%。