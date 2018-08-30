〈財報〉銷售成本和研發費大增 比亞迪上半年純利猛跌72%

比亞迪 (1211-HK) 上半年即使受到補貼退坡影響，營收仍達人民幣 521.63 億元，年增 19.05%，但銷售成本上升，加上研發費用大增 50% 至人民幣 20.79 億元，純利大減 72.2% 至人民幣 4.79 億元，每股盈餘人民幣 0.13 元，不派中期息。

比亞迪昨 (29) 日收報港幣 49.65 元，跌 0.6%。

比亞迪股價

期內，汽車收入人民幣 292.26 億元，年增 54%；手機部件收入人民幣 204 億元，年增 38%；電池及太陽能收入人民幣 45.26 億元，年增 8.4%。

新能源汽車業務收入約人民幣 181.73 億元，年增 6.64%，新能源車銷量增加 121.1%，至 7.58 萬輛，市占率為 18.3%，新能源乘用車市占率則為 20.3%。另外，傳統燃油車銷量 13.87 萬輛，年增 10.73%。

展望下半年，比亞迪將有新一代「秦」、「秦 Pro」、新一代「唐」及「宋 MAX」等新型車上市。

不過，受汽車業務利潤下滑影響，上半年毛利率按年下降逾 5 個百分點至約 13.90%。

同系比亞迪電子 (0285-HK) 上半年營收年增 11.3%，至人民幣 195.11 億元，毛利率由 12.06% 降至 10.29%，主要為金屬部件業務毛利率下降，純利跌 14.2%，至人民幣 11.35 億元，每股盈餘人民幣 0.5 元，不派中期息。

集團表示，對玻璃機殼市場需求保持樂觀，料下半年將有更顯著營收貢獻。

比亞迪電子昨收報港幣 9.02 元，上漲 2%。