小米被中國財政部點名逃漏稅 股價跌逾4% 再創歷史新低

小米 (1810-HK) 被中國財政部點名逃漏稅，股價今 (30) 日早盤一度跌 4.83%，報港幣 11.44 元，再創歷史新低；截至發稿，報港幣 11.78 元，跌 1.99%。

圖：新浪財經

中國財政部日前發佈的《2018 年會計資訊品質檢查公告》，點名小米存在部分費用攤銷核算錯誤、對外贈送商品未作為視同銷售行為申報繳稅、報銷發票管理不規範、費用管理制度不完善等問題。

按照增值稅法律的相關規定，企業對外贈送禮品雖然並未獲得收入，但仍需按視同銷售行為，參考同類貨物的價格計徵增值稅及企業所得稅。此項規定主要為了避免出現稅法漏洞，避免企業以贈送不收款為名不繳稅。

被點名的還有蘇寧易購、二三四五等互聯網公司。其中，蘇寧易購 (002024-CN) 存在資產轉讓未同時結轉遞延收益人民幣 531.89 萬元、未充分完整披露售後回租事項所形成的收入對當年利潤的影響程度、重複申報研發費用加計扣除人民幣 342.28 萬元等問題。重複申報研發費用會增加扣除，減少納稅，涉嫌違法。

二三四五 (002195-CN) 則存在列支以前年度費用造成 2016 年度多計費用人民幣 397 萬元；遞延所得稅稅率使用不正確，影響遞延所得稅資產人民幣 267 萬元等問題。根據中國企業所得稅相關法律的規定，多列支費用將少繳納稅收，也涉嫌違法。

樂視網 (300104-CN) 及子公司存在計提資產減值準備未核銷；子公司年度報告關聯方交易披露不全面；2016 年列支以前年度費用支出。此外，該公司及子公司還存在未按合同約定的借款用途使用借款、多開增值稅發票未及時沖回、子公司實收資本不到位等問題。

根據中國增值稅的法律相關規定，多開增值稅發票如果不及時沖回，將涉及虛開增值發票的風險，通常開票的金額與真實交易金額必須相符。

三七互娛 (002555-CN) 則存在會計核算不當、少計繳稅費、內控管理不規範等問題，其中：多計收入人民幣 35.14 萬元，少計繳企業所得稅人民幣 11.69 萬元。