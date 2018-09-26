比亞迪新車秦Pro接單逾萬輛 瑞信上調目標價至83元

比亞迪 (1211-HK) 新車秦 Pro 系列近日正式對外發售，並已獲得 1 萬輛預約訂單；此外，該公司全新一代唐和元 EV360 訂單量也不斷增加，瑞信上調其目標價至港幣 83 元，給予「跑贏大盤」投資評級。

比亞迪汽車銷售總經理趙長江表示，秦 Pro 系列車包括燃油版、DM 插電式混動版和 EV 純電動版，其採用 DiLink 智慧網聯系統和 AI，尤其是其 D++ 開放生態平台，將可以吸引全球開放者參與其中，開發許多功能模塊，也是中國首家整車實現遠程自動升級。

秦 Pro 系列車售價方面，開發者版自動駕駛型最貴，綜合補貼後價格高達近人民幣 30 萬元。

比亞迪秦 Pro EV 純電動版補貼後預售價格介於人民幣 17 萬至 19 萬元，而開發者版專業型和開發者版自動駕駛型售價分別為補貼後人民幣 22 萬和 30 萬元。

趙長江介紹，比亞迪秦 Pro 以 DiLink 智慧網聯系統為核心。該車以 12.8 英寸 8 核自適應旋轉 Pad 為平台，有智慧語音識別能力，構建語音數字化的車內空間，並匹配運算能力很強的 CPU。更大的亮點是未來其可以實現自動駕駛、車內監控、面部識別等功能。

他說，目前秦 Pro 系列車已獲得 10000 輛預約訂單。

比亞迪獲瑞信給予「跑贏大市」的投資評級，目標價由港幣 76 元上調至港幣 83 元。截至今 (26) 日發稿，比亞迪報港幣 55.35 元，上漲 1.096%。

比亞迪股價 (圖：新浪財經)

比亞迪在日前的機構調研中指出，全新一代唐和元 EV360 很受市場歡迎，發佈以來，全新家族式外觀設計廣受好評，目前訂單數很充足，訂單量還在不斷增加。

另外，2018 年 6 月 11 日以後，正式期補貼政策對高續航里程和高能量密度的車型是非常有利的，400 公里以上的續航，可以拿到人民幣 5 萬元的國家補貼，如果能量密度高於 140 以上，同時百公里耗電量優於 25%，可以拿到 2 個 1.1 倍補貼，最高補貼可以拿到人民幣 6 萬元左右，相比去年的人民幣 4.4 萬元高出很多，有利於優質企業的發展。

此外，花旗日前發表研究報告，將比亞迪電子 (0285-HK) 投資評級由「賣出」提升至「買入」，反映其金屬外殼業務的毛利率趨穩，以及 3D 玻璃外殼的新機會出現，預期公司將會受惠於智慧手機市場的整合及規格升級，尤其是 Android 的 3D 玻璃及 Apple Watch 採用新的材料，該行對比亞迪電子 2019 年的每股盈餘預測，較市場預期高出 10%。

報告指出，比亞迪電子預期今年將會是 3D 玻璃外殼的轉捩點，因為 3D 玻璃的成本已降至吸引的水準，介乎人民幣 50 至 100 元。3D 玻璃外殼的收入在上半年達至人民幣 7.7 億元，年增逾 7 倍。管理層預期下半年玻璃外殼收入將會較上半年倍增，並在明年年增 100%。

該行相信，比亞迪電子已成為 Vivo、華為及小米旗艦型號的主要供應商，或有機會在明年供應三星。

基於比亞迪電子穩定的毛利率及新業務，花旗將其 2018 及 2019 年的每股盈餘預測分別上調 3% 及 30%，2020 年的每股盈餘預測則為人民幣 1.54 元。目標價為由原來的港幣 14 元上調至 15 元。

截至今 (26) 日發稿，比亞迪電子跌 3.607%，報港幣 11.76 元。