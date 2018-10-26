能源盤後─供需基本面使80美元成短期天花板 股市回溫油價上揚

由於美國股市反彈和風險偏好緩慢回升，週四 (25 日) 油價上漲。美國數據還顯示，儘管未來需求出現下滑，目前對能源的需求依然強勁。

布蘭特原油期貨收高 0.52 美元，或 0.68% 至每桶 76.69 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.23 美元，或 0.34% 至每桶 67.05 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.84% 至每加侖 1.804 美元。

天然氣收高 0.008 美元，或 0.25% 至每一千立方英尺 3.235 美元。

美國股市週四恢復大部分週三 (24 日) 損失，允許一些風險偏好重新進入大宗商品市場，並減少對全球經濟放緩的持續擔憂。

美國能源情報署 EIA 週三表示，上週美國原油庫存增加 630 萬桶至 4.23 億桶，這是 4 個多月以來的最高水平。雖然這一增長將對油價持壓低態度，但數據還顯示汽油和蒸餾油庫存共同減少了 710 萬桶，而供應給美國市場的汽油，也代表需求則增加了 141000 桶至每日 930 萬桶。

布蘭特價格日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

美國能源信息署 EIA 週三的每週石油供應報告持續表明目前對原油和燃料的需求仍然非常強勁，支撐了原油價格。供應給市場的所有石油產品的 4 周平均值，也就是需求量的代表，增加了至每日 2040 萬桶，比去年同期高出 3.6%。

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 週一發表的評論繼續延遲了油價的下行壓力。他承諾將原油產量提高到每日 1100 萬桶，而目前的平均產量為每日 1070 萬桶。

雖然美國政府本週的 EIA 評估發現強勢需求的跡象，但美國正在以原油和成品油的形式出口其中大部分產品。這也導致了美國本土油價持平未大幅下降，而整個夏季中與進入秋季時，煉油廠的利用率仍然居高不下。

WoodMac 分析報告

據能源分析公司 Wood Mackenzie 週三報告，如原油量要有所突破，上游投資金額需增加約 20%。報告指出，2018 年上游投資成長了 5%，而 2017 年則是成長了 2%，但速度還需加快。

數據顯示，能源上游投資於 2016 年約 4600 億美元，而 2020 年代應達 5000 億美元，但還是低於 2014 年 7500 億美元的高峰，呼籲整體產業應迅速將此金額提升至 6000 億美元。