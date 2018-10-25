能源盤後─EIA報庫存、需求均漲 股市有所壓抑油價情緒

在美國政府數據顯示美國燃料需求增加，以及伴隨著汽油和柴油庫存下降後，美國油價週三 (24 日) 收復了前一天的部分損失。

布蘭特原油期貨收低 0.70 美元，或 0.92% 至每桶 75.74 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.39 美元，或 0.59% 至每桶 66.82 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.82% 至每加侖 1.819 美元。

天然氣收低 0.056 美元，或 1.71% 至每一千立方英尺 3.227 美元。

EIA 報告

美國能源情報署 EIA 週三表示，上週美國原油庫存增加 630 萬桶至 4.23 億桶，這是 4 個多月以來的最高水平。雖然這一增長將對油價持壓低態度，但數據還顯示汽油和蒸餾油庫存共同減少了 710 萬桶，而供應給美國市場的汽油，也代表需求則增加了 141000 桶至每日 930 萬桶。

EIA 評估中的油價預測稱，由於伊朗制裁將於下個月全面生效，他們的價格前景現在帶來一定程度的不確定性。EIA 預測布蘭特原油第 4 季度平均每桶 81 美元，明年將降至 75 美元。

布蘭特原油價格日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

同時，預計伊朗未來幾個月的平均原油產量將比 4 月份的水平減少約每日 100 萬桶。「任何潛在的生產響應與從市場上減少的實際數量之間的顯著差異都可能導致價格波動加劇」。

華爾街的波動繼續對油價構成下行壓力，使短期投資者遠離風險較高的資產，如原油等。受 10 年期利率下跌、金價上漲、以及明確的避險情緒的影響，油價被壓抑。

這週也有較多的能源商報告財報與數據