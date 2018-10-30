悲觀情緒持續蔓延 中國科技圈的投資狂熱正在消退

全球股市的大跌拖累公司融資也變得越發困難，這其中科技公司最為明顯。

周一，《華爾街日報》報導稱，美國華平投資集團近日已確認不參與鏈家 20 億美元融資計劃。據知情人透露，即使鏈家壓低融資價格，華平投資還是覺得估值過高。

由於前期科技股的大幅上漲，導致其在本輪全球股市下跌中領跌，被市場認為是對前期估值泡沫的修正，這也給科技公司的融資帶來負面影響，投資者開始變得越來越謹慎。

《華爾街日報》援引北京投行香頌資本 (Chanson & Co.) 董事沈萌表示，悲觀情緒在蔓延。大型科技股以及最近上市的一些中資科技股均遭遇大幅下跌，也引發了投資者對這些獨角獸估值的質疑。

一級市場「擠泡沫」進行時

早在今年 9 月，就有傳聞鏈家計劃籌集約 20 億美元資金，潛在投資者包括騰訊控股和私募股權公司華平投資，該輪私募融資可能使得鏈家估值達 130 億美元左右。但僅一個多月後，一切化為泡影。

除了鏈家面臨融資失敗，今年 「水逆」不斷的滴滴也被曝出估值下降 40-60 億美元。

《華爾街日報》援引知情人士指出，滴滴出行的部分股票被私下交易。此外，從交易價格顯示，滴滴近期的估值大約在 500 億美元到 520 億美元之間，低於 2017 年底的 560 億美元估值。

天奇阿米巴創投基金投資合夥人魏武揮認為該估值還是偏高，在他看來，「綜合看滴滴在順風車事件後的發展，其估值至少打了對摺。」

更不用談紅極一時的共享獨角獸們，隨著摩拜的賤價被賣，Ofo 也被傳將以 20 億美元的價格委身於滴滴。

但是，不到一年前，這些科技公司都被認為是科技圈的融資典範。時過境遷，投資者們已經不願意再為他們高昂的融資金額買單了。而離開了「供血」，科技新貴們未來能否如期上市就變得更加撲朔迷離。

此外，由於國家金融「去槓桿」政策正導致投資整體下降。10 月 17 日，央行發布的社融數據顯示，前第三季社會融資規模增量累計為 15.37 兆元，比上年同期少 2.32 兆元。9 月份社會融資規模增量為 2.21 兆元，比上月多 2768 億元，但是比上年同期少 397 億元。

這直接折射到一級市場，整個行業都面臨流動性不足的困境。

投中集團數據顯示，從 2016 年下半年開始，雖然市場整體募資需求愈加旺盛，但實際募資數量和規模卻呈下滑趨勢，2018 年上半年，國內投資市場完成的募資基金數量年增率減少 19.5%；同期募資規模僅為 341 億美元，年增率減少 74.6%。

此外，投資家網數據也顯示，2018 年上半年 VC/PE 募資規模下降超 50%。

西南證券楊業偉稱，資本金不足和資管新規降低了金融機構資金可投放規模。即使央行已經連續降准、金融市場流動性持續寬鬆，但貨幣政策傳導渠道並不暢，實體經濟資金面依然偏緊。

二級市場大幅下跌修正此前高估值

巴菲特的老師格雷厄姆曾說過：

股票市場短期是投票機，從長期來說，卻是一個稱重器。

這無疑印證了本輪科技股的下跌，無論是傳統科技巨頭 BATJ，還是新興的科技新貴們都無一倖免。BAT 過去三個月表現慘澹，百度跌 26%，阿里巴巴跌逾 20%，騰訊港股及美股 ADR 均跌 25%。

JonesTrading Institutional Services 的 ETF 主管 Dave Lutz 表示，像阿里巴巴、百度這樣的公司需要高增長來維持高估值，並且這兩家公司的多頭非常擁擠。

傳統科技股還有前期的漲幅作為支撐，而今年剛上市的新興獨角獸就比較慘。由於前期估值過高，導致新股破發的機率大大增加。

今年，金融類中概股上市首日股價表現最好，達到 100% 的上漲機率，其次是虎牙、拼多多等網路（資訊技術）企業，但是到最後都難逃破發的命運。

據 Wind 數據統計，過去 12 個月以來，共有約 20 家科技類公司在美發行。但是值得注意的是，上市之後的科技公司約三分之二的企業已經破發，跑輸同期指數表現。

華爾街見聞會員專屬文章《科技股破發潮：「高估值 + 低利率」的死亡組合》此前提及，誇張的估值（又或者說是根本沒有估值）以及過去 10 年的超級美元寬鬆周期，促成了科技股的「盛世」，也鑄就了高估值與低利率的「罪惡」組合。

文章還提到，投資人開始害怕估值的回調，更害怕盈利的下跌——正是來自於數學上和流動性兩方面的壓力，讓騰訊今年已跌去了超過 2.1 兆港幣的市值，跌出了全球前十大公司的行列。

『新聞來源／華爾街見聞』