〈華邦電法說〉搶攻SLC NAND市佔率 布局車用、智慧音箱商機

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理詹東義表示，未來將深耕編碼型儲存快閃記憶體 (Code Storage Flash)，推出高品質、高速的 SLC Serial NAND Flash，速度可與 NOR Flash 媲美，「我不覺得別人做得出來」，未來除搶攻車用領域外，包括智慧音箱等需求，均將成為推升華邦電在該領域市佔率的機會。

在 Flash 事業部分，詹東義表示，華邦電將深耕編碼型儲存快閃記憶體 (Code Storage Flash) 領域，推出高品質、高速的 SLC Serial NAND Flash，雖然目前華邦電在 SLC NAND 市佔率不高，製程也只有 4X 奈米，但效能不會較他廠的 2X 或 3X 奈米製程遜色，所推出的高品質與高速 SLC NAND 產品，可跟上 NOR Flash 的速度，「我不覺得別人做得出來」。

詹東義表示，未來 SLC Serial NAND Flash 將搶攻車用電子市場，且在此領域除車用電子外，包括無線耳塞式耳機、智慧音箱等需求，均可望成為推升華邦電在 Code Storage Flash 市佔率的機會。

此外，華邦電也是首家推出 1.2V 超低電壓 NOR Flash 的記憶體廠，且去年已有超低功耗 DRAM 應用於物聯網終端產品。針對物聯網資安佈局方面，詹東義表示，已開發出一系列符合歐盟資安規範的 Flash 產品，將於第 4 季陸續推出。

詹東義並強調，華邦電因應市場變化的策略，就是持續推出更有價值的新產品，而之所以要蓋高雄廠，正是因為有新產品持續加入，加上客戶增加，並非因為去年 DRAM 市場表現佳。