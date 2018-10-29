富邦媒前3季獲利年增近15% EPS 7.4元 全年挑戰賺1股本

富邦媒 (8454-TW) 今 (29) 日公布第 3 季財報，稅後純益 3.12 億元，每股純益 (EPS) 2.22 元，年增 28%，但低於上季單季 EPS 3 元的歷史新高；累計前 3 季稅後純益 10.4 億元，EPS 7.4 元，年增 14.8 %，法人指出，由於富邦媒今年雙 11 全年最大電商檔期力拚業績倍增，若能順利達標，全年獲利不僅可望賺贏去年全年 12.7 億元，更有望首次挑戰賺達 1 個股本。

富邦媒旗下通路包括 momo 購物網、摩天商城、電視購物及型錄，其中，momo 網路購物前 3 季銷售年增率達 34.3% 是主要成長動能，訂單平均金額和消費者購買次數皆提升。

富邦媒說明， momo 購物網今年以來取得不少品牌新品獨家銷售權的機會，且每月為合作品牌量身打造專屬狂歡購物節「超級品牌日」，如伊萊克斯、金百利克拉克、P&G、ASUS、LG、SKECHERS，成功衝出品牌單日最佳銷售。

展望第 4 季傳統旺季，在周年慶檔期後，電商年度盛事雙 11 緊接而來，富邦媒強調，去年雙 11 創下單日業績破 7 億元的佳績後，今年強打全天候線上加線下直播盛會，備貨量已較去年同期增加逾 3 倍，規模將是歷年最大，檔期業績創高可期，力拚翻倍增。

另外，為提供消費者優質的購物體驗， momo 購物網近期推出「問問功能」，第一階段運用於部分大家電與高單 3C 商品，期藉此即時協助品牌和消費者互動，增進下單意願。