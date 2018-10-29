台中花博即將登場 友達微美、台開積木館展區內爭艷

台中世界花卉博覽會將下月 3 日登場，除友達 (2409-TW) 運用尖端面板顯示技術打造「友達微美館」之外，台開 (2841-TW) 也邀來日本建築大師隈研吾設計「台開築空間積木概念館」，並在今 (29) 日揭幕，主要尋求透過花博將品牌、技術與理念傳達給消費者。

台開指出，此次合作的建築大師隈研吾，也是 2020 東京奧運主場館設計，這次為「台開築空間積木概念館」進行主體設計，用 1472 個積木組成，主體以三角積木為建築空間基礎，隈研吾大師為台開今年設計落成的建築，包括世上首次應用 3D 曲線之自然球型結構設計 -- 新埔雲水觀 (王禪老祖廟)，與花蓮貨櫃星巴克，再到這次花博積木概念館，均是隈研吾應用積木概念完成建築設計。

對於「台開築空間積木概念館」的設計，台開董事長邱復生今天強調，創新與好的設計才能翻轉台灣，這次積木概念館是啟發空間的創造，所有東西都是用積木的方式，期能簡單、創造與再利用，期能透過簡單啟發，讓這裡變成小小教室，，以後希望可以從小小教室變成小小教堂，從小時候啟發，長大後變成更多如隈研吾建築大師。

台開先前已成功應用 IoT 物聯網在「築空間」進行畫廊導覽，利用 NFC 或掃描 QR code 就可以看到畫家親自解說畫作，這次台開更將智慧科技首次擴大應用於農業，推出智慧農業 4.0 數位服務，透過 IoT 物聯網讓茶花親自與你說話。

邱復生指出，未來是物聯網時代，要用科技創新、感知網路加上 IoT 物聯網來讓台中市成為工業 4.0，這次台開在花博更是創造第一個農業 4.0，運用 IoT 物聯網讓茶花對你說話。同時設計上道法自然，讓土地不違背自然，盡量不使用水泥，做有機的建築

台開指出，由隈研吾應用積木概念完成建築設計，在台開從新埔、花蓮到台中，未來更將會以積木概念擴大至商業建築運用。