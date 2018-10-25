〈每日外資外匯觀點〉歐洲央行會後恐再衝擊歐元回測1.13、 年底前提防「美元荒」

美國股市「黑色星期三」再度暴跌，引發投資人避險需求，ICE 美元指數強勁反彈，一度觸及 96.54，創下九周來新高；周四市場將聚焦歐洲央行決議。

BK 資產管理外匯策略董事總經理 Kathy Lien 指出，在通膨上升之際，義大利預算草案未過關、英國脫歐談判和歐元區經濟成長放緩，預期歐洲央行行長德拉基在央行決議會後的談話，將表明強化寬鬆立場，以淡化這些問題。

Dekabank 的經濟學家 Kristian Toedtmann 表示，歐洲央行的前瞻性指引主要集中在首次升息的時間點上，但隨著預定升息時點 2019 年夏季的來臨，歐洲央行應該更積極地引導市場對政策利率中期上升速度的預期，以避免過度緊縮金融環境。

歐洲央行會後恐再衝擊歐元回測 1.13

道明銀行 (TD) 預期此次歐洲央行利率決議將按兵不動，鴿派論調預期對歐元產生利空影響，歐元兌美元周三跌破 1.14 後，下檔支撐位於 1.13。

荷蘭國際集團 (ING) 直言，短線對歐元兌美元的走勢已經從中性轉為看空，歐元短期跌破上行趨勢線 1.1465 後，下跌壓力沈重，若不能突破 1.1415，跌勢就將延續；若跌破 1.1301，跌勢將進一步加重。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元飆九周新高 年底前提防「美元荒」

美元指數創下九周來新高，Palisade Research 分析師 Adem Tumerkan 發出預警，「美元荒」可能成為引發全球性金融危機的導火線，美元短缺意味著流動性消失，建議投資人要為市場大震盪甚至崩潰做好準備。

Intellectus Partners LLC 首席經濟學家 Ben Emons 日前也認為「美元荒」愈來愈明顯，美元走強和緊縮的金融狀況都是年底流動性趨緊的跡象，將導致美元急升。