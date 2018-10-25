蘋果CEO暗諷對手Google臉書將個資「武器化」

蘋果 (APPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 週三為歐洲和美國的嚴格隱私法背書，重申蘋果為保護個資的承諾。

在布魯塞爾舉辦的國際資料保障及隱私專員國際會議上，庫克稱讚歐盟在今年引入了嚴格的新版歐盟個資法 (GDPR) 並表示蘋果支持全面性的美國聯邦隱私法律。

數據保護已成為全球重大政治議題之一，歐洲監管機構負責為大型網際網路公司訂定新的規範。歐盟新版歐盟個資法 (GDPR) 規範，要求企業改變其在歐盟區拓展業務的方式，而多個個資洩露事件已引起大眾對該議題的關注，歐盟 GDPR 於今年 5 月生效。

臉書執行長祖克柏和 Google 負責人皮蔡 (Sundar Pichai) 透過視頻參與該研討會，只有庫克親自出席。

庫克在該研討會中表示，許多企業 (Google、臉書) 濫用客戶隱私，將個資當作「具軍事效率的武器」。

庫克暗諷這些企業比客戶更了解客戶，提供越來越極端的服務內容，美其名提供更好的服務，實際上就是「監視」客戶，收集個資數據僅僅是為了賺錢。

庫克在會議中一再強調隱私是一項基本人權，並發誓蘋果不會成為像臉書那樣公司，根據客戶數據銷售廣告。

每年在不同城市舉行的國際數據保護和隱私委員會會議通常很少受到關注，但今年布魯塞爾會場具有像徵意義，因為歐盟官員加大了技術監管力度。

庫克的言論與後來 Google 和臉書執行長的評論，皆顯示在歐盟監管機構加強審查時，美國科技巨頭爭先恐後地討好該地區。