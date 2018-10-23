紐約匯市─英脫歐問題、義大力預算 英鎊歐元下滑 美元小漲

由於英國脫歐問題延續，與歐盟就北愛爾蘭和愛爾蘭邊境關稅談判仍在不斷變化，以及歐元因義大利預算的政治不確定性，使英鎊及歐元繼續下滑，而美元則上漲。

英國首相梅伊 Theresa May 週一 (22 日) 表示，英國退出歐盟的大部分協議已達成，但根據她向議會發表的聲明，她重申她反對歐盟關於愛爾蘭邊境的提議。

英鎊繼續上週開始的下滑，目前 1 英鎊兌 1.2968 美元。

北愛爾蘭與英國地圖 / 圖：谷歌

在英國計劃退出歐盟的 5 個多月倒數前，由於對所謂的北愛爾蘭邊境，一項保險政策以確保愛爾蘭島嶼不會因未來貿易談判而實施硬性邊境，使談判陷入僵局。主要的問題仍然是如何避免在英國脫歐後，北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間的陸地邊界是否需要一個陸地上的海關邊界。一項建議是將英國臨時留在歐盟關稅同盟中，這意味著不需要對北愛爾蘭至愛爾蘭的貨物進行新的檢查。

英國親英脫歐部長們反對無限期地將英國鎖定在歐盟內，而英國議會的北愛爾蘭黨提到不會接受北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間的邊界。

衡量美元兌其他 6 種貨幣匯率的美元指數當日上漲 0.36%，約 96.003 水位，兌歐元和英鎊小漲。

歐元區問題

歐盟委員會抨擊義大利 2019 年預算計劃，前所未有地違反了歐盟財政規則，該計劃旨在將赤字從 2018 年 GDP 的 1.8%，計劃於 2018 年提高到 GDP 的 2.4%。自 2013 年以來，歐盟從未督促成員國移交修改過的預算草案。對於義大利問題，歐盟目前法規規定成員國預算赤字應不超過 GDP 的 3%，公共債不超過 GDP 的 60%。

義大利的 2.3 兆歐元 (約 2.65 兆美元) 公共債務是世界上最大的公共債務之一，使該國成為歐盟潛在出現金融危機的成員國。自 5 月份民粹主義政府成立以來，投資者已經減少了 670 億歐元的義大利債券，將義大利對更安全的德國債券風險溢價提高到了 3.4 個百分點，也是 5 年半來的新高。

上週五 (19 日)，由於對政府預算計劃的擔憂，信用評級機構穆迪 Moody's 將義大利債務評級降至垃圾級以上的一級。Di Maio 希望歐盟委員會考慮到義大利的優勢，例如私營部門的低債務和高家庭財富，也是穆迪在其中列舉了支持「穩定」評級前景的原因。

美元兌日圓跌至 112.8000。

美元兌台幣升至 30.9230。