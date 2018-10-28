中原：二手買賣跌破二千宗約1,800宗 為31個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，市場相隔三十四個月後，再次出現一手私人住宅買賣登記宗數高於二手宗數的情況。截止至10月24日，2018年10月份一手私人住宅買賣登記暫錄1,990宗，與同期二手私人住宅買賣登記的1,377宗相比，一手明顯高出613宗。上一次出現一手宗數高於二手是2015年12月。

截止至10月24日，2018年10月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,990宗，總值184.2億元。預期整月約有2,200宗及200.0億元，將較9月的1,235宗及180.4億元，分別上升78.1%及10.9%。估計宗數是創2017年9月2,367宗後的十三個月新高，金額是創2018年7月348.4億元後的三個月新高。顯示9月期間有大型新盤推售，銷情理想，以致一手買賣重返逾二千宗高水平。

截止至10月24日，2018年10月份登記宗數最高的新盤為將軍澳日出康城6期LP6，暫錄1,317宗，總值95.66億元。其次是屯門上源，錄270宗，總值16.46億元。南昌站匯璽II錄108宗，排名第三位，總值19.78億元。

二手方面，截止至10月24日，2018年10月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,377宗，總值122.7億元。預測整月登記約1,800宗及155.0億元，將較9月的2,096宗及185.1億元，分別下跌14.1%及16.3%。估計數字是自2016年3月的1,578宗及94.3億元之後，創三十一個月新低。反映六招房策推出後，市民轉趨觀望，二手樓市放緩，其後9月中美貿易戰升級，樓價調整，加上一手新盤搶去二手購買力，二手交投更趨淡靜。

大型屋苑方面，截止至10月24日，沙田第一城、嘉湖山莊、美孚新村及太古城，分別暫錄16宗、15宗、8宗及6宗買賣登記。