誇大數字是惡意，還是創意？

勞工及福利局局長羅致光回應外界對政府取消強積金對沖方案的質疑，指出商界預計未來25年額外增加勞工成本達到8400億的說法，可能性極低。羅致光又形容，號召全港僱主提早與員工在取消強積金對沖前結數，有如「靠害」。

羅致光今日報(28日)發出的網誌，說出他對外界看法。全迎如下：

在每日所閱讀時事評論文章中，會看到很多中肯客觀的評論，雖則不一定同意其分析與觀點，但總是覺得很有意思。不過，同時亦會有不少喜以誇大的評論，有刻意、惡意，還有是純屬創意。

就如有評論「單程證」者說，每日配額150個，一年便有超過54 000人。回歸二十年，香港便多了超過100萬人。香港回歸以來真的因為「單程證」多了100萬人？事實上，2017年較1997年的人口真是多了90萬，不過是由於期間自然增長（即出生減死亡）的人數多了48萬，外籍傭工多了20萬，淨移居香港的人口增長只有22萬。換言之，若沒有這20年約96萬持「單程證」的新來港人士，今天的香港人口其實會少了74萬，今天的勞動人口便會大約少了40多萬。

還有，以每年約2萬宗跨境婚姻計，若夫婦不能在香港團聚，而要在內地團聚，香港人口更會再少40萬人，當中有超過30萬名是勞動人口。如此一來，若是少了70多萬勞動人口，對香港的社會及經濟影響是好是壞，大家可以想想。當然，上述情境不會亦不應發生，亦非任何評論者想見到。不過，我今天想講的不是人口政策，而是取消強積金與遣散費／長期服務金「對沖」的問題。

8,400億有沒有「譜」？

最近有人登報紙指「商界預計未來25年額外增加勞工成本不少於8,400億港元」！真是幾嚇人，更是「唔知就嚇死」！不過，我亦相信凡事幾「離譜」都應該有個「譜」，不至於「無譜」。

在《施政報告》中宣布的取消強積金與遣散費／長期服務金「對沖」的「終極」方案中，與上屆政府的方案的共通點是，有關取消「對沖」是沒有追溯期的。簡單來說，即是日後在取消「對沖」生效之前，僱員的遣散費／長期服務金的累積權益，仍可以用僱主在相關僱員強積金供款的累算權益來「對沖」。相反，取消「對沖」生效後，僱主所要付出的遣散費／長期服務金便要由零開始計。就算假設取消「對沖」有追溯期，即以前的遣散費／長期服務金的累積權益都不能「對沖」，以2017年的全港整體遣散費／長期服務金約50億元計算，25年不計通脹只是1,250億元。（不過在企業運作來說，數亦不是如此計算，下文解釋＊）。由於取消「對沖」沒有追溯期，因此總額是由零開始，而非50億元，總數便會遠低於1,000億元，當中還未扣除政府所分擔的部分。不過，若每年通脹高達100%，25年的總數當然會更驚人。

當然，分析可分樂觀與悲觀，但若分析的假設是根本不會發生的，則只可用來嚇人。不過若是自己嚇自己，便更不值得了。那麼，究竟8,400億元有沒有可能？我想唯一的可能，是香港全部約300多萬的打工仔，在未來25年都不會自己辭工；返工5年內老闆都不會「炒」人，走的都是在其工作5年後才被老闆「炒」；而且在未來25年香港亦沒有任何業務在開辦後兩年內結業，才計出這一條數。或者連上述不可能的情境都可以想像出來的「商界」，是太有創意，又或是連其分析背後是甚麼假設都不知道。若不知道分析的背後假設，就要再靜心想想了；但若目標不是分析，而是想達至其他目的，那又作別論。當然，我最想不通的是，有評論者一方面說「唔知條數點計」，但另一方面又會覺得自己計出來的8,400億元是「講得出街」來嚇自己或是嚇其他人，真的有點令人難以明白。

上文（＊）提到，若成本增加，是否純粹乘以某個年份，就可以計算未來成本增加的問題。舉例來說，假設現時總相關薪酬是6,000億元，今年薪酬平均加幅為4%，即每年增加了240億元，那麼是否要計未來25年，便增加了6,000億元？再者，若每年都再增加4%，25年的額外開支便要75,000億元！但是否25年後所有企業都會一下子消失？數當然不是這樣計。

取消強積金與遣散費／長期服務金「對沖」所增的成本，是會逐步被企業吸納，就如任何成本增加（如通脹），企業會逐步吸納。正因如此，政府會在過渡期作出資助，協助企業（特別是微企）適應成本的變化。究竟取消強積金與遣散費／長期服務金「對沖」所增的成本實際是幾多呢？平均只有2.2%，與一年的通脹差不多，下回再詳細解釋。

此外，更有人指「會號召全港僱主與僱員提早結數」，這樣做若不是想靠害「全港僱主」，就是對自己有不成比例的自信了。若「全港」僱主都信了他，他們就即時「無端端」用多了200至300億元，而且日後要付的遣散費／長期服務金便會更多。不是「靠害」，又是甚麼？如何計算200至300億元？下回分解。至於為甚麼這樣做日後會付更多的遣散費／長期服務金？除待下回分解，亦可先重溫我在去年11月5日的網誌。

又有一說「政府在（取消「對沖」後）首幾年的資助比率較高，變相鼓勵僱主盡早與僱員結數」，聽了之後，我只好嘆息。若不聽或不信我多次公開解釋逐步減少資助比率的道理，也可以看看今年三月底一份以批評政府施政為己任的報紙的報道，用例子說明為甚麼僱主盡早與僱員結數，結果獲得政府的資助反而更少。當然，這些都只是應用加減乘除數，不是複雜的數學。只要平心靜氣，願意了解明白，不應該太困難，更不需要誤己誤人，做損人不利己的事。

寫網誌不能太長，否則鮮有人睇。還待下回分解。

完

勞工及福利局局長羅致光網誌 2018年10月28日