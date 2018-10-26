沙國稱Q4市場可能供過於求 油價3週內跌近10美元

沙烏地阿拉伯 OPEC(石油輸出國組織)理事 Adeeb Al-Aama 日前示警，油市可能會在第 4 季，出現供過於求現象；今 (26) 日油價走跌，布蘭特原油價格在 3 週內，累計下跌近 10 美元。

台北時間週五下午 5 點 32 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.69%，至每桶 76.36 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.98%，至每桶 66.67 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

本週迄今，布蘭特原油價格累計跌逾 4%，西德州中級原油跌約 3.5%。

美國石油協會 (API) 最新數據顯示，截至 10 月 19 日當週，美國原油庫存大增 990 萬桶，至 4.184 億桶，較分析師預期高出約 3 倍。

Adeeb Al-Aama 指出，油市可能會在第 4 季，出現供過於求的情形，過去幾週以來，原油庫存持續增加，足以支持此觀點。

Adeeb Al-Aama 說，過去幾個月以來，沙國增加原油產量，是被動回應市場需求，而非主動增產。

Adeeb Al-Aama 稱，「我們在第 3 季，看見了市場的強勁需求，因此決定增產。」

他強調，依據經驗，接近年底時，原油需求會開始下降，「我們可靈活調整產量，因應市場變化。」

不過，目前市場最關注的，還是美國對伊朗的經濟制裁。

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

美國駐伊朗特使 Brian Hook 上週指出，伊朗利用出口原油帶來的收入，支持中東地區恐怖主義，為避免此情形持續發生，美國會盡快，讓伊朗的原油出口量降至零。

Hook 認為，美國制裁伊朗，不會對市場造成太多負面影響，目前原油供給仍屬充足。