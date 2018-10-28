好消息：美股可能漲15-20% 壞消息：之後會再跌40%

Guggenheim Partners 投資長 Scott Minerd 想對股市投資人提供一些好消息，也有些壞消息。

首先，好消息是：如果投資人因道瓊工業平均指數、標準普爾 500 指數納斯達克綜合指數本週遭重擊而感到難過，別煩惱，未來的走勢會很美好。

Minerd 表示，相較之前的高點，最近的跌勢讓股市變得便宜，並且這使得股市在未來數週和數月上漲的潛力大幅增加。他在推特上寫道：「除非環繞中國政策的不確定性和關稅仍然存在，否則股票在遠期倍數的基礎上相對便宜，而且應該可以反彈 15-20%。」

全球股市擔憂的因素很多，包括：企業營收下滑、全球第二大經濟體中國的放緩，以及其他經濟體的緊縮等，害怕這些問題最終會影響到美國。

然而，就國內而言，美國經濟成長強勁。美國商務部週五 (26 日) 發布統計，第 3 季美國經濟成長 3.5%，優於預期的 3.4%。儘管經濟學家指出一些潛在的弱點，但 GDP 數據仍然強調了經濟穩固的基礎。

Minerd 告訴《CNBC》，「我認為我們正在經歷一場經典的季節性調整。」他表示，他現在相信 10 月作為波動性較大時期的季節性趨勢已轉為正面，為強勁的上行趨勢鋪平了道路。

他說，讓華爾街低迷的主因並不是因為利率上升，造成企業和個人的借貸成本上升。隨著聯準會實施貨幣政策正常化，利率攀升「不致讓持續了 10 年左右的牛市中止」。

Minerd 估計，讓投資人受苦的拋售反映在 10 年期國庫券殖利率上應該是 5.5%，而非目前處於 10 月 2 日來最低點的 3.08%。

Minerd 目前的觀點之所以特別值得注意，是因為即使在今年夏季多頭競出時，他也一直維持著特別清醒的市場預測。他擔心美國與中國的貿易爭端將加劇對全球經濟的威脅。

當時，他警告投資人不應該陷入虛假的股市安定感。

然後，壞消息？在此背景下，由於聯準會在 2019 年底前將繼續調升利率，將市場流動性大幅吸光，Minerd 預計股市將在他預期上漲後下跌 40% 或 50%。他預測 2020 年第 2 季將出現熊市，也就是從最近的峰值下跌至少 20%。