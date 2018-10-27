〈中國財投資風向球〉人民幣「破7」時機可能落在年底 理財布局有眉角

人民幣年今年從高點到低點已貶值超過 10%，但中國人民銀行干預態度不再堅決，可能放手貶破 7.0 大關，銀行業者表示，「破 7」也許是最壞的情境，「破 7」的時機可能落於年底交易淡季，預期人民幣 2019 年匯率續弱壓力仍存，中國政府已表示不會採行競爭性貶值，匯率貶值至 7.3 左右應可止穩。對投資人來說，銀行業者建議，可選擇人民幣債券等人民幣商品分批布局。

凱基銀行資深協理張冠雄表示，短線來看，中國經濟增速減緩，人民銀行多次降準降息，流動性卻似乎持續惡化，恐仍有資金外流的事實，人民幣無基本面強勢理由，但有技術面滿足時間波轉折呈現小升的可能性。

張冠雄進一步表示，長線而言，匯率不僅是經濟問題，也是政治問題，10 月份美國雖未將中國列為匯率操縱國，但美國財政部已傳出修改匯率操縱定義的意圖，由目前兩國多方角力情事觀點推敲，美國似乎認定人民幣價格存在低估不應持續走弱。

中國當局釋出 4 道金牌 人民幣不致失速崩跌 但恐怕仍難保 7

人民幣疲弱，人民幣今年是否會跌破 1 美元兌換 7 人民幣，再次成為市場關注焦點，台北富邦銀行表示，中國當局自 8 月以來相繼釋出 4 道金牌，分別是：1. 限制上海自貿區商業銀行向境外存 / 拆放人民幣、2. 外匯風險準備金率由 0% 調升至 20%、3. 逆週期因子、4. 與香港金管局簽訂發放央票合約)，發揮穩定預期效果。

同時，台北富邦銀行認為，近期中國總理李克強發言亦頻頻強調人民幣不會競爭性貶值，透露官方維穩匯市的立場，展望後市，面對國際美元強勢，利差優勢大幅下降，人民幣依舊存在貶值壓力，但在官方立場未改下，人民幣貶勢預期將相對受控、不致過度失速崩貶。

美中貿易戰 pk 美國中期選舉、G20 峰會 牽動破 7 時間點

中國信託銀行主管也認為，人民幣依舊存在弱勢的壓力，他表示，近期大量外資投行仍紛紛調降人民幣目標價，因為人行行長易綱在峇里島央行峰會重新定義了人民幣匯價，認為「人民幣匯率要有底線思維是指要把各種風險因素都想透徹，這樣就可以未雨綢繆，底線思維有一點是指要做好最壞的打算。」而不是執著於某些點位的防守，「破 7」也許是最壞的情境，只要有所準備，不代表不能發生。其次，當被投行問及是否會為了穩定人民幣匯率犧牲人民幣國際化，易綱強調人民幣國際化中市場力量的作用，也被解讀為人行此次無意為「保 7」付出太大代價。

中國信託銀行主管進一步指出，在中美衝突可能全面升級的假設下，匯率有序貶值既可以對沖部分出口損失，又為下一步的貨幣政策刺激留下空間，令人民幣「破 7」具有吸引力。只是在 11 月底之前，美國中期選舉及 G20 峰會都有可能為人民幣匯率帶來短期利多，故現階段將匯率控制在 7.0 之下會是首選，預期「破 7」的時機可能落於年底交易淡季，一方面淡季的低成交量可減輕「破 7」衝擊，也為 2019 年 1 月 1 日美國下一輪關稅加徵提供一些緩衝。

中國信託銀行主管說明，目前中美貿易戰加徵關稅覆蓋全額商品正逐漸成為市場基準情境，中期選舉結果與 G20 峰會料都難以令走勢逆轉。在此情境下，估算美元對人民幣貶值至 7.5 左右將完全對沖關稅對於出口的影響，但中國政府已表示不會採行競爭性貶值，意味著匯率變動無須完全對沖關稅影響，且大幅貶值不利於外資投資等因素考量，匯率貶值至 7.3 左右應可止穩。

人民幣定存續存率下滑 人民幣債券、基金投資教戰

人民幣年今年從高點到低點已貶值超過 10%，保守的定存族擔心之前買的人民幣定存一年的利息恐被匯差吃掉，是否有明顯出現人民幣定存解約？銀行業者均表示，沒觀察到解約潮，但中國信託透露，人民幣定存續存率從年初觀察至今，確實有微幅下降，但是並不明顯。

人民幣跌跌不休，對投資人來說，該如何投資理財便是一門大學問，中國信託表示，目前人民幣牌告定存利率約 1.75%，且許多銀行有推出優利定存一年期約有 3% 左右的收益，面對人民幣處在貶值的環境下，對於已有人民幣的投資人來說仍不失是彌補匯率的保守選擇。

不過，台北富邦銀行提醒，客戶此時若要投資人民幣，最重要的還是要視自身對外幣匯率風險的承受度，觀察匯率走勢後選擇合宜時機進行換匯，採「分批方式」購入外幣後承作定存，平均買進成本以分攤匯兌風險。

對於已有人民幣者，中國信託銀行主管表示，若可承擔本金的波動風險，可透過固定收益型產品來增加匯率下檔保護空間，其中「投資級短期債券」兼具收益與安全性，為較穩健的選擇；由於投資級短期債券的債信品質佳、且較不受利率風險影響，加上目前殖利率約為 3-5%，可以提供較高的息差做為保護。

台北富邦銀行也表示，相較於歐美主要貨幣，人民幣利率較高，喜歡固定收益的投資人，除了投資等級的人民幣債券是不錯的投資標的外，另外透過衍生性金融商品組合而成的結構型商品，也有機會因應投資人的理財需求提供穩定收益。

若想投資人民幣計價的基金產品，中國信託則建議布局以中高信評且偏短期的債券型基金為主，收益條件仍有年息約 3-4%，特別提醒，中國資金環境偏緊的情況下，企業體質好壞差異大，投資人民幣計價債券型基金的信評要求將更高，且債券存續期間不宜過長，以避免基金淨值較大波動。

台北富邦銀行表示，穩健型投資人可持有平衡型及多重型人民幣基金，並著眼於配息級別，尤其人民幣配息收益率優於美元等級別，適合喜愛高息型投資人。

另外，中國信託表示，專業投資人亦可選擇以人民幣計價的「匯率避險型結構型商品」，當人民幣在目前區間、甚至貶破 7 的時候，以較高的利率累息，反之人民幣若升破 6.65 時，則以較低的利率累息，利用配息高低變化來弭平匯率劇烈波動的影響。