現金回饋策略奏效 兆豐銀Gogoro聯名卡發卡量突破萬張

兆豐銀行搶攻信用卡市場繳出亮眼成績單，兆豐銀與睿能創意合發的「Gogoro 聯名卡」，主打電池月租費 5% 現金回饋策略奏效，吸引 Gogoro 車主申辦，新卡上市不到一個月，發卡量就突破一萬張。

為趁勝追擊，兆豐銀今 (25) 日宣布加碼方案，只要是 Gogoro 聯名卡正卡持卡人，成功推薦親友成功申辦正卡，每推薦一人且雙方任刷一筆，就能賺取 500 元刷卡金，推薦兩人刷卡金 1,000 元，以此類推，希望透過優惠加碼方式衝高流通卡量與簽帳金額。

兆豐銀衝刺消金版圖，找上台灣電動機車龍頭 Gogoro 合作，希望透過 Gogoro 車主引進更多年輕客層，標榜「有感」的現金回饋，包括一般通路消費 1.5%、Gogoro 門市或網路購物回饋率拉高至 2.5%，另外，刷卡繳電池月租費回饋率更高達 5%。

而此一策略也成功收服年輕卡友，兆豐銀透露，9 月下旬發卡當天，單日就湧入超過 2000 張的進件量，更被市場譽為「Gogoro 車主都該典藏的信用卡」。

兆豐銀表示，希望透過 Gogoro 聯名卡，成功帶動 Gogoro 車主將電池月租費的支付模式導向以信用卡支付為主軸，並以此衝高兆豐銀發卡量，強化消金業務，創造雙贏模式。

