研華第三季獲利創歷史次高 EPS 2.45元 Q4挑戰新高

研華 (2395) 週五 (26 日) 董事會通過第三季財報，單季毛利率來到 38.5%，為今年新高，EPS 則達 2.45 元，創下歷史次高，累計前三季 EPS 達 6.68 元。研華總經理陳清熙表示，本季營運最大風險來自零件缺貨，研華自第三季就啟動備料以期達成對於客戶的承諾。據了解，該公司 9 月訂單延遲出貨，10 月回升，本季成長審慎樂觀。



研華第三季合併營收約 123.6 億元，季減 2.2%，年增 10.3%，為歷史次高紀錄，未能持續創高主因為 9 月業績受英特爾 CPU 缺貨與美中貿易戰影響，部分訂單延遲出貨。不過單季毛利率回升到 38.5%，營業利益 19.06 億元，季減 1.8%，年增 10.3%，亦創歷史次高。



單季歸屬母公司之淨利為 17.13 億元，較上季增加 8.1%，較去年同期成長 7.2%，與去年第二季的 17.24 億元僅以些微之差改寫歷史次高紀錄，單季 EPS 則為 2.45 元，表現穩健。



累計該公司前三季合併營收為 363.6 億元，同比攀升 11.5%，毛利率達 38.2%，營業利益為 54.9 億元，年增 10.2%，歸屬母公司業主淨利為 46.6 億元，年增 3.1%，EPS 6.68 元。



研華指出，累計至第三季，如以美元計價之營收來看，三大事業群均交出雙位數年成長率，在整體合併營收中之占比達 71%。工業物聯網事業群 (Industrial IoT Group) 年成長 17%，表現最為突出；而嵌入式運算核心事業群 (Embedded Core Group，ECG) 與智能服務事業群 (Service-IoT Group，SIoT) 分別年增 15% 與 16%。就區域而言，以歐洲與北美市場最佳，分別年增 24% 與 16%；大中華市場表現亦屬穩健，貢獻營收年增約 14%。



陳清熙指出，前三季各事業群表現大致符合年初看法。而面對國際情勢與零件上漲缺貨等系統性風險，研華努力達成年初設定之財務目標，並加強營運效率，提升對客戶的附加價值。