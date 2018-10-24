研華攜4業者組PCB A-Team打國際盃 加速智慧製造高值化發展

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今日宣布，將攜手迅得、欣興、敬鵬、燿華、台灣電路板協會、資策會、工研院電光所及機械所等夥伴，共組 PCB A-Team，向國際電路板產業展現實力外，未來將以「一個標準、兩個平台」實現智慧製造，協助國內業者實現智慧製造的高值化轉型。

PCB A-Team 為台灣電路板協會首次協助促成的國家隊，以「一個標準、兩個平台」實現智慧製造，其中「一個標準」就是以 PCB 設備通訊協定標準，與 SEMI 國際半導體協會及兩岸產業協會積極接軌。

而「兩個平台」則包括智慧製造的數據整合平台、及共創合作的解決方案服務平台，PCB A-Team 計畫的成功經驗與成果展示，將有助於產業的快速複製與升級。

研華工業物聯網事業群大中華區總經理蔡奇男強調，工業 4.0 共創的核心價值在於「合作共享」，政府、法人與民間企業攜手合作，建構完整產業生態鏈，共同開發及導入產業智慧製造應用，加速國內業者實現智慧製造的高值化轉型，引導台灣以工業 4.0 加速產業升級。

此外，台灣電路板產業國際展覽會 (TPCA Show) 今日於南港展覽館揭幕，PCB A-Team 也針對最能協助客戶加速工業 4.0 落地的解決方案進行展示，並將於明 (25) 日上午舉行研討會，分享台灣 PCB 產業邁向智慧製造之路的經驗與成就。