拓日市 研華斥資逾5億元收購歐姆龍旗下OMRON Nohgata 80%股權

拓日本市場，研華 (2395) 週五 (26 日) 董事會通過將認購日本歐姆龍 (OMRON Corporation；TYO6645) 旗下 OMRON Nohgata 80% 股權，共斥資 18.36 億日圓，約當新台幣 5.04 億元，研華及其日本全資子公司 AJP 分別持有 50% 與 30%。研華指出，合併後，原經營團隊維持不變，與研華 Embedded-IoT 事業群 (EIoT SBG) 整合，進行產品開發及業務布局。研華將藉由購併 OMRON Nohgata，加速拓展研華於日本嵌入式系統市場份額以及增強在地化服務，同時加深與 OMRON 在 IoT Platform 的合作。



Omron Nohgata 成立於 1966 年，為 OMRON 旗下專注於少量多樣之嵌入電腦產品製造商，公司位於日本福岡縣直方市，客戶分布多位於西日本，專精於機器人、工廠自動化、工具機與醫療相關應用。收購完成後，OMRON Nohgata 將更名為 Advantech Nohgata。



研華 EIoT 事業群總經理張家豪表示，日本是研華發展 IoT 的戰略市場。當地成熟的先進製造產業，每年均創造穩定的嵌入式系統與板卡需求，而物聯網相關的發展機會也相當巨大。



他表示，OMRON Nohgata 專注於醫療設備、機器人以及工具設備等產業的 DMS 製造服務，未來結合研華 EIoT 設計能量與產品廣度，進一步導入 WISE-PaaS IoT 軟體平台服務模式，與研華東京辦公室分工合作，進行關西與九州地區業務擴充整合，加上零件共同採購綜效，將大幅提升 Advantech Nohgata 競爭力，擴大研華在西日本地區的市佔率。

