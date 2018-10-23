宏達電首款區塊鏈手機12月到貨 開放台、美等34國申請

宏達電 (2498-TW) 今 (23) 日宣佈，旗下首款區塊鏈智慧型手機「EXODUS 1」，目前已針對全球加密社群與開發者開放體驗，並可透過比特幣或乙太幣，在 HTC Exodus 官網進行交易，預計 12 月到貨，目前在美國、台灣、香港等 34 個國家與地區開放申請。

宏達電表示，HTC「EXODUS 1」內建獨立於安卓系統的安全架構，將用戶的密鑰妥善保存，無論是貨幣、不可替換代幣（NFTs），或是未來消費者版本手機中的數位電子資料，都能獲得安全保障，在這波開放全球加密社群與開發者體驗期間，盼能邀集來自世界各地的密碼學家與開發者，共同協助強化安全架構。

HTC 區塊鏈長陳信生表示，10 年前 HTC 推出首款安卓手機，而比特幣與創世區塊（Genesis Block）的出現也近 10 年，EXODUS 1 是加密網際網路的基礎元素之一，相信行動設備將成為數位資產與去中心化應用程式發揮其潛力的主要著力點。

目前「EXODUS 1」在 34 個國家和地區開放申請，包括美國、臺灣、香港、紐西蘭、英國、奧地利、挪威與其他歐洲地區等，中國則未被列入其中。

除宏達電外， 目前包括 SirinLabs、聯想等也在積極研發區塊鏈手機，SirinLabs 委託鴻海 (2317-TW) 富智康生產 Finney，聯想也計畫推出區塊鏈手機 S5。