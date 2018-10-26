新台幣連4周走貶 守不住31元大關 短線恐戰前低價位

儘管台股加權指數今 (26) 日開高走低，終場下跌 31 點，以 9489 點作收，未能守住 9500 點心理關卡，不過，在台北匯市中可嗅到資金處在高度觀望的氛圍，恐慌匯出的力道並不大，今日台幣終場收貶 1 分至 31.006 元，但本周貶幅仍有 0.1%，呈現連 4 周回貶走勢，匯銀人士認為，在貶破 31 元價位後，不排除很快會再次看前低價位 31.105 元。

觀察主要亞幣，除了人民幣、台幣趨於平盤震盪外，多數再次明顯走弱，韓元貶值 0.4% 左右，泰銖貶逾 0.3%，星元貶幅 0.1% 左右，反觀日圓由於具避險效果，升值幅度超過 0.4%。

匯銀人士指出，目前熱錢仍不斷從亞股中流出，判斷新台幣相對穩定，與央行積極的表態應有關。

日前央行外匯局局長顏輝煌已喊話，匯市大跌會造成市場恐慌，但匯市絕對可以放心，若短期資金大量進出失序變動，會維持市場秩序。

不過，匯銀人士提醒，台幣無法逆勢而為，在美元偏強的態勢下，加上目前還看不到任何吸引資金回流的狀態，可能使央行防線逐步拉高，不排除進入 11 月後，還會再突破前低 31.105 元，而關鍵仍在人民幣走勢。

台幣今日以 30.988 元、升值 0.8 分開出後，盤中升貶互見，即便到了尾盤仍處在平盤上下震盪，終場兌一美元以 31.006 元作收，貶值 1 分，全日高低價差僅 4.5 分，台北外匯經紀公司成交值 7.98 億美元。