〈經濟大師論壇〉台美利差擴大 馬凱：新台幣貶破31.5元時 央行升息壓力加大

美國 9 月啟動自 2015 年底以來的第 8 次升息，外界關注台灣何時跟進。經濟學家馬凱表示，新台幣已經貶至 31 元，估貶到 31.5 元時，央行就有升息壓力，因為這代表利差大到留不住資金，屆時將會率先反映在台股，讓央行承受升息壓力。

馬凱表示，台灣目前雖然沒有資金嚴重外流的情況，房價也還算穩定，但隨著美國持續升息，台灣的利率不可能永遠不動，如果新台幣繼續貶值，央行可能就會開始考應是否升息。

馬凱也說，升息將對房市造成衝擊，尤其現在部分區域房市開始價跌，升息將讓房市承受更大的走跌壓力。他認為，央行利率至今繼續按兵不動的原因是，升息會讓市場產生對新台幣升值的預期心理，央行不想讓目前穩定的狀況因升息而有所改變。

至於延燒多時的美中貿易戰何時落幕？馬凱認為，美中兩強貿易摩擦短期難落幕，尤其面臨大陸經濟成長衰退、美國升息又縮表，一旦美國經濟成長衰退，全球經濟成長動能恐將衰退並出現「跳樓式」衰退。

馬凱今 (19) 日出席安聯集團舉辦的經濟趨勢大師論壇，剖析全球經濟局勢與未來可能變化。

馬凱認為，美中貿易戰不會停止，主要是美國總統川普走的是前總統雷根的老路，透過對國內大幅減稅、對外加徵關稅，透過經濟與外交手段打擊敵人，像是雷根當時主導的「廣場協議」讓日圓大幅升值，讓當時對美國經濟威脅最大的日本就此進入「失落的十年」。

馬凱指出，目前看來川普想要如法炮製相同的手段，因此貿易戰目前看不到休兵的跡象，屆時將使位於軍事衝突第一線的台灣因而受傷。