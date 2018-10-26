〈人民幣破6.97〉不搞貨幣競貶 人行：有信心保持人民幣匯率穩定

中國人民銀行副行長潘功勝今 (26) 日表示，中國不搞競爭性貶值，不會把人民幣匯率，當作應對貿易爭端的工具，「我們有能力、有信心，維持人民幣匯率穩定。」

台北時間週五下午 4 點 01 分，Investing.com 數據顯示，美元兌人民幣下跌 0.13%，至 6.9396。

美元兌人民幣下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

潘功勝指出，近期人民幣匯率變化，主要是受到市場供需、國際匯市波動影響；2018 年以來，美國聯準會 (Fed) 已 3 度升息，美元指數累計上漲約 5%，新興市場貨幣，則下跌約 11%。

潘功勝說，就 10 月份來看，截至昨日為止，美元指數上漲 1.6%，歐元跌 1.7%，英鎊跌 1%，人民幣中間價跌 1%。

潘功勝稱，在新興市場貨幣中，人民幣表現尚屬穩健，年初迄今，下跌約 5.9%，「它有貶值，但還是比較穩定的貨幣。」

潘功勝強調，人行也採取多項積極措施，穩定人民幣匯率，例如持續改善人民幣匯率市場化機制、保持匯率彈性等。

潘功勝說，中國作為負責任的大國，「我們不會搞競爭性貶值」，也不會把人民幣匯率，當作應對貿易爭端的工具；中國經濟基本面穩健，財政金融風險可控，今年的國際收支大體平衡，都為人民幣匯率提供了基本面支撐。

潘功勝表示，「中國有基礎、有能力、有信心，保持人民幣匯率的基本穩定。」