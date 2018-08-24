澳洲政局變天 Morrison將任新總理 澳元、澳股短線急漲

澳洲自由黨領導權之爭週五突生變化，原總理 Malcolm Turnbull 同意辭職，在隨後的投票中，財政部長 Scott Morrison 以 45-40 票的優勢，擊敗內政部長 Peter Dutton，成為澳洲近 8 年來上台的第 6 任總理。

Turnbull 並未參加此次選舉，但支持他的外交部長 Julie Bishop 首輪投票即已出局，未進入最終輪投票。

澳元之前因內鬥影響，近一週呈現弱勢，週四下午報 72.45 美分，達 6 天以來的低點，過去一週下跌超過 1.5%。但政局變天之後澳元獲快速拉抬，短線升至 72.80 美分上方。

澳洲股市也扭轉早盤的跌幅，在澳洲時間 12:50 選舉結果公布後迅速轉升，在 13:40 上漲 15.4 點，或 0.25％，至 6259.8 點，可望結束先前連跌 3 天的局面。

澳洲最大的貿易夥伴中國與美國，近期陷入貿易爭端，加上美元的強勢，致使澳元承壓。自 1 月創下的 81.36 美分的高點之後，澳元已下挫逾 10%。

澳洲政治過去 10 年的特點，就是總理更換頻繁，有 3 位現任總理都遭被黨內競爭對手罷免，沒有任一位總理成功擔任 3 年任期。