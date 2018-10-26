〈合晶鄭州新廠啟用〉明年下半年20萬片產能全開 Q2起獲利動能可期

矽晶圓大廠合晶 (6182-TW) 旗下鄭州新廠今 (26) 日舉行啟用典禮，該廠第一期月產能 10 萬片，明年將逐季增加產能，下半年月產能 20 萬片就可望全開，且新到位的產能，明年 6 月就會被訂光。法人預估，鄭州新廠明年首季可望達損平，第 2 季起開始獲利，下半年獲利動能可期。

合晶持股逾 6 成的旗下鄭州 8 吋新廠，於去年 7 月破土、9 月開始土建，歷經 15 個月的工程興建，在今 (26) 日舉行啟用典禮，投資額約 12 億人民幣，該廠第一期月產能 10 萬片，目前設備均已到位。

合晶總經理陳春霖表示，第一期產能預計 12 月初送樣客戶端認證，認證時間約需 3 至 6 個月，而明年首季起將逐季新增 5 萬片產能，下半年 20 萬片月產能就可望全開。法人預估，鄭州新廠明年首季可望達損平，第 2 季就可開始獲利，下半年則是獲利動能相當可期，也將挹注合晶營收與獲利表現。

陳春霖表示，先前輕摻晶圓市場有出現超額下單現象，但重摻部分，客戶需求持續熱絡，市場仍處於供不應求狀態，包括台積電、聯電等晶圓代工大廠，均有相關需求，中國四大功率半導體晶圓代工廠也是合晶的策略夥伴，而鄭州新廠新到位的產能，明年 6 月就會被全被訂光，將採取挑單方式因應。

陳春霖透露，鄭州新廠可生產 8 吋高階產品 NPC(Nearly Perfect Crystal)，該產品應用包括車用、指紋辨識與 CMOS 等，90 奈米以下製程都可用，已有日本與韓國客戶表達下單意願，客戶需求潛力強勁。

從目前全球市場 8 吋矽晶圓產出來看，陳春霖指出，重摻比重約 3 成、輕摻比重約 7 成，在價格上，重摻則較輕摻高出 3 至 4 成，而重摻矽晶圓仍嚴重供不應求，未來鄭州新廠生產上，將視兩者價格與利潤來調配產能。