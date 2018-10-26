台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月26日

美股暴跌，外資加速提款台股，昨（25）日擴大賣超台積電到 2.8 萬張、連賣 15 天。內外資法人指出，外資賣壓不停，引爆台股三大隱憂，包括外資可能下調台股目標、被動式基金賣壓擴大，以及半導體類股評價再下修。

台灣經濟研究院 25 日公布 9 月景氣動向調查結果，製造業、服務業與營建業三大產業氣候測驗點同步下滑，且是近期來罕見的「跳水式下墜」，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，全球經濟情勢非常不穩定，目前看來，景氣下滑的速度比預期更快。

全球股災再次發作美股前市大跌，恐慌賣壓蔓延亞洲市場，挑動投資人避險情緒，帶動被視為避風港的黃金、日圓及美國公債等資產上漲。伴隨市場風向轉變，已有分析師喊出今年底金價將飆上 1400 美元。

經濟日報

外資連 15 賣台積 台股現隱憂

熱錢沒走 台幣守住 30 關

iXR 機殼單價高 可成大贏家

工商時報

10 月大屠殺 台股 4 大慘

Model3 產量大增 特斯拉 Q3 轉盈

產業景氣 下滑速度大跳水

聯合報

「開放銀行」上路有譜

台印將簽署投保協定新約

今年以來 亞股市值跌 5 兆美元

蘋果日報

熊市來了! 10 月股災 10 大利空

北富銀爆 A 客戶錢 挨罰

避險買盤湧入 金價上看 1400 美元

中國時報

政院狂言：重回萬點不是問題

狼探出頭了 3 大產業趨勢走軟

AI 崛起 熱門醫療科別重洗牌

自由時報

分析師︰拋售潮恐持續數週 亞股比美股慘

人民幣貶 2 年最低 明年底恐見 7.3 元

來去一場空 被動元件今年股價漲幅全吐回